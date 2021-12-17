Оренда квартир у хрущовках різко подорожчає: в яких містах і на скільки

У новому році в Україні прогнозують різке подорожчання оренди квартир. Експерти вважають, що його слід чекати наприкінці першого кварталу 2022 року.

Про це заявила голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха. Розповідаємо, що відомо про коливання цін.

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У першому півріччі 2022 року в сегменті оренди житла цінова ситуація буде залежати від сезонних факторів.

До квітня, до початку нового ділового сезону, вартість оренди залишатиметься більш-менш сталою. У цей період незначні цінові коливання – до 1 – 2% – можливі лише у 10 – 15% орендованого житла,

– зазначила експертка.

Орендована нерухомість стрімко подорожчає

Коли та на скільки подорожчає оренда житла

Подорожчання оренди варто очікувати не раніше кінця березня – початку квітня 2022 року. Підвищення цін буде напряму пов'язано зі зростанням попиту. Гайдамаха наголосила, що рівень подорожчання напряму залежатиме від активності потенційних орендарів й до кінця квітня початку червня може зрости до 10%.

"Попит диктуватиме свої правила. І його рівень позначиться на орендних цінах. Очікується, що завершення опалювального сезону стане каталізатором активізації потенційних орендарів. До цього ж варто додати традиційний сезонний фактор: саме з другої половини березня міграційні процеси значно посилюються. Однак можливе здорожчання вартості оренди відбуватиметься без різких стрибків – у другому кварталі 2022 року щомісячне збільшення вартості оренди не буде більшим за 3 – 5%", – наголосила експертка.

Яке житло подорожчає найсуттєвіше

Переважна більшість орендарів шукатимуть невеликі квартири за відносно прийнятну ціну. І через зростання попиту найбільша цінова динаміка можлива саме на такий тип житла,

– наголосила Олена Гайдамаха.

Це означає, що як і в попередні 3 роки, понад 60 – 65% попиту на оренду київського житла буде сконцентроване в сегменті квартир площею 35 – 50 "квадратів", як правило, у хрущовках із вдалим транспортним сполученням та розвиненою інфраструктурою.

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Яка ситуація в інших містах України

В інших містах України ціни залишатимуться стабільнішими. За даними АФНУ, у сегменті оренди житла у першому кварталі 2022 року ціни триматимуться на рівні жовтня 2021 року.

"Сегмент оренди є найбільш чутливим до будь-яких соціально-економічних та пандемічних змін. Тому наразі будь-які прогнози можуть спиратися виключно на ситуацію, що склалася зараз. Пожвавлення в сегменті оренди можливе не раніше березня – квітня. Проте вартість найму квартир буде формуватися з огляду на рівень попиту", – розповів президент АФНУ Юрій Піта.

На його думку, у разі збереження відносно стабільної ситуації в Україні, з квітня по червень зростання попиту в сегменті оренди квартир можливе в межах 10 – 15%, що і вплине на цінову кон’юнктуру – оренда при подібному сценарії зросте на 10%. Водночас експерт не виключає ймовірності, що попит на малогабаритні квартири може зрости до 20%, а це – позначиться на цінах.