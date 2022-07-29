Про це повідомили у пресслужбі Української торгової гільдії (UTG). Зібрали найважливіше щодо ситуації на ринку житла.

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Що формуватиме ціни на житло у 2022 році

Як зазначили аналітики UTG, нині у бік зменшення вартість житла коригують: скорочення чисельності населення низки великих міст, падіння рівня доходів та платоспроможного попиту, активна стадія воєнних дій у низці регіонів України.

Водночас зменшилася і пропозиція внаслідок значного уповільнення девелоперської активності й темпів будівництва житла.

Це частково вирівняє зміни цін на вторинному ринку,

– вважає керівник Департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник.

Експерти також відзначили підвищення попиту на купівлю нового житла внаслідок руйнування частини житлового фонду країни у низці регіонів. Об'єктивні чинники – зростання собівартості будівельно-монтажних робіт та будівельних матеріалів – провокують підвищення вартості первинної нерухомості.

Згідно з аналізом UTG, вплив на ринок першої групи факторів значно сильніший, а тому найближчим часом очікується поступове зниження вартості квадратного метра, принаймні до завершення воєнних дій. Однак, зважаючи на зниження нової пропозиції та зростання попиту, у більшості регіонів зниження вартості не буде значним.

Загалом на ринку сукупне зниження вартості житла буде не більше ніж 10% проти грудня 2021 року,

– повідомив Олійник.

Щодо кількості угод, то за оцінками UTG, за перше півріччя кількість угод купівлі-продажу житла скоротилася на 25 – 35% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Проте Олійник наголошує, що ситуація може покращитися, якщо держава ухвалить спеціальні соціальні програми, спрямовані на підтримку громадян, які втратили житло, а також щодо забезпечення квадратними метрами жителів тимчасово окупованих територій.