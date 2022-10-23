В рамках проєкту "Віднови Дім" відремонтують до 100 пошкоджених будинків: де саме

Пілотний проєкт програми "Віднови Дім" Фонду енергоефективності передбачає фінансування відновлення 60 – 100 багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок російської воєнної агресії.

Про це розповів директор Фонду Єгор Фаренюк. За його словами, в пілотному проєкту візьмуть участь області, де вже проведено розмінування та підготовлено звіти про обстеження пошкоджень.

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Фаренюк зазначив, що наразі йдеться про Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську область.

Що будуть робити на першому етапі

На першому етапі плануємо відновити близько 60 – 100 будинків. Кількість залежить від ступеня пошкоджень будинків. Основний етап розпочнеться наступного року, коли ми отримаємо більші обсяги фінансування,

– розповів Фаренюк під час Recovery Forum Ukraine 2022.

За його словами, для першого етапу програми Європейський Союз виділив фінансування у розмірі 5 мільйонів євро.



Загальні положення програми / Фото Фонд енергоефективності

Відповідно до умов програми, її учасникам буде виділено грант на повну оплату будівельних робіт із відновлення пошкодженого унаслідок військових дій житла. До переліку робіт, що підлягають грантовій оплаті, увійшли:

заміна або ремонт віконних блоків, балконних, зовнішніх дверей,

ремонт пошкоджень фасадів та покрівлі,

ремонт котелень на дахах та інженерних мереж.

Згідно з програмою передбачається 100% грант, саме грант, а не компенсація на вартість усіх матеріалів та робіт, але не більше 6 мільйонів гривень на один будинок, оскільки перша сума нашого фінансування обмежена,

– розповів Фаренюк.

Він пояснив, що грант буде виплачуватися двома частинами:

перша – 70% авансу – видається безпосередньо після приєднання бенефіціара до грантового договору;

– видається безпосередньо після приєднання бенефіціара до грантового договору; інші 30% виплачуються після завершення всіх будівельних робіт на основі складання акта відповідної форми.



Перелік робіт, що підлягають компенсації / Фото Фонд енергоефективності

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Голова Фонду зазначив, що учасниками програми можуть бути об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), які не мають власних коштів або субвенції від місцевої влади на відновлення пошкодженого житла.

За словами Фаренюка, для запуску програми все ще необхідне підписання низки підзаконних актів та укладання міжнародних договорів, затвердження грантової політики Координаційною радою, куди входять Німеччина, Європейський Союз та уряд України.

Наразі програма очікує, коли всі підзаконні акти та міжнародні договори будуть укладені, і після цього програма запускається. За прогнозами, на це знадобиться 2 – 3 тижні.