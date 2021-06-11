При цьому за рік ціна піднялася на 13,9%. Які ціни по районах Києва – читайте далі.

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Як змінювалися ціни в новобудовах

За рік середня ціна "квадрата" виросла на 18,4%, а з січня 2021 року – на 6,4%.

Середні ціни у травні підскочили в Голосіївському (на 2,3%), Святошинському (на 1,9%), Дніпровському (1%) і Солом'янському (0,2%) районах. В інших районах ціни трохи знизилися.

Ціни в новобудовах Києва за районами у травні 2021 року / Дані 100realty:

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Клас житла та ціни у травні (щодо квітня)

У ЖК економклас вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень.

вартість "квадрата" знизилася на 0,8% – до 23 814 гривень. Комфорт-клас – підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний.

– підвищення на 1% – до 28 895 гривень за метр квадратний. Бізнес-клас – житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр.

– житло подорожчало на 1,6% – до 47 456 гривень за квадратний метр. Преміумклас – "квадрат" подешевшав на 0,4% – до 73 841 гривні.

Житло в Києві продовжує дорожчати / Фото Pixabay