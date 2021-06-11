При этом за год цена поднялась на 18,4%. Какие цены по районам Киева – читайте далее.
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Как менялись цены в новостройках
За год средняя цена "квадрата" выросла на 18,4%, а с января 2021 года – на 6,4%.
Цены в новостройках Киева по районам в мае 2021 года / Данные 100realty:
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Класс жилья и цены в мае (относительно апреля)
- В ЖК эконом-класса стоимость "квадрата" снизилась на 0,8% – до 23 814 гривен.
- Комфорт-класс – повышение на 1% – до 28 895 гривен за метр квадратный.
- Бизнес-класс – жилье подорожало на 1,6% – до 47 456 гривен за квадратный метр.
- Премиум-класс – "квадрат" подешевел на 0,4% – до 73 841 гривен.
Жилье в Киеве продолжает дорожать / Фото Pixabay