Як розповідає директорка Дніпропетровського агенства нерухомості Наталія Бабушкіна, ціни на житло неоднорідні. Так, досі можна знайти бюджетне житло, проте це рідше виняток із правила. Вона додає, що більшість орендодавців після початку війни підвищили ціни на оренду у Дніпрі та Кременчуці чи не у півтора раза. Проте вже за кілька місяців вони були змушені знизити їх на 30 – 35%.

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Хто орендує житло у Дніпрі та Кременчуці

Допоки окупаційні війська обстрілюють Схід України, мешканці прифронтових містечок переїжджають у безпечніші регіони. У Дніпрі житло орендують переважно біженці з Бахмута, Сєвєродонецька, Соледара, Енергодара, Попасної. Деякі із них приїжджають практично без речей. Вони зазвичай цікавляться квартирами економкласу або частинами будинків.

Найбільший попит має житло за ціною до 10 тисяч гривень на місяць, додає рієлторка Юлія Соколенко.

Квартири, які здаються дорожче, мають набагато менший попит,

– розповідає вона.

Водночас у Кременчуці багато переселенців із Харкова та Донецької області, каже директор місцевого агенства нерухомості Сергій Толок. Спершу, за його словами, українці, які тікають від війни, укладали договори на 1 – 2 місяці, проте через продовження воєнних дій, вони надалі залишилися у місті.

Частина людей їде після обстрілу Кременчука, – каже Толок, – у дешеве житло, що звільнилося, стали переїжджати ті, хто винаймали дорогі квартири. Крім того, шукати орендарів стали продавці, котрі не змогли знайти покупців на своє житло. Це також розширило пропозицію.

Скільки коштує оренда

Квартири у Кременчуці

Оренда однокімнатної квартири у Кременчуці стартує від 2 – 3 тисяч гривень на місяць, розповідає Толок. Але в таких квартирах зазвичай застарілий ремонт, радянські меблі та старий розкладний диван. Тому основна маса біженців віддають перевагу житлу із сучасним ремонтом та повним набором побутової техніки. Вони готові платити за оренду такої квартири в середньому 5 – 6 тисяч гривень на місяць.

Двокімнатні квартири коштують 7 – 8 тисяч гривень на місяць. За 10 тисяч гривень на місяць можна винайняти апартаменти в центральній частині міста.

Ціни на житло у Дніпрі

У Дніпрі однокімнатні квартири неподалік центру коштують 5 – 8 тисяч гривень на місяць. Квартири у найпрестижнішому Нагірному районі міста здаються за 12 тисяч гривень на місяць.

Двокімнатні теж можна знайти за 8 тисяч гривень на місяць, але це буде квартира з радянськими надбаннями. Аналогічне за площею житло з ремонтом та усіма зручностями обійдеться в середньому у 10 – 12 тисяч гривень на місяць.

Старий будинок у передмісті Дніпра зі зручностями родина переселенців із п’яти осіб нещодавно орендувала за 5 тисяч гривень на місяць, розповідає Бабушкіна. А зняти сучасний котедж із новим ремонтом, всією необхідною побутовою технікою та басейном можна за 1,5−2 тисяч доларів на місяць. Такі будинки знімають багаті люди зі східних областей країни. Тобто асортимент дозволяє обирати те, що підходить переселенцям під гаманець.

За прогнозами експертів, оренда житла подешевшає ще на 5 – 10%. Це пов'язано із тим, що частина орендарів їде, інші – не можуть собі дозволити винаймати квартири за завищеними цінами.