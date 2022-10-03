Розповідаємо, за скільки можна орендувати столичну нерухомість у жовтні та в яких районах шукати житло, якщо ви бажаєте зекономити.

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Де найдорожче орендувати житло

Згідно з даними порталу M2bomber, найсуттєвіше "підстрибнула" вартість житла у Печеському районі Києва – на 27,69%. Якщо у вересні орендодавці пропонували квартири за 16 050 гривень, сьогодні середній цінник становить 20 500 гривень.

На другому місці – Шевченківський район. Тут місячна оренда коштує в середньому – 18 000 гривень. При цьому орендувати однокімнатне житло можна за 7 200 – 10 200 гривень.

Далі йдуть:

Голосіївський – середня вартість оренди по району – 15 000 гривень.

– середня вартість оренди по району – 15 000 гривень. Дарницький – 11 750 гривень.

– 11 750 гривень. Солом'янський – 12 200 гривень. Важливо, що за місяць ціна в гривнях виросла лише на 0,74%. Тобто на початку район був одним із найстабільніших у Києві.

– 12 200 гривень. Важливо, що за місяць ціна в гривнях виросла лише на 0,74%. Тобто на початку район був одним із найстабільніших у Києві. Оболонський – 12 000 гривень.

Київські райони із доступними цінами на житло

Як свідчить актуальний аналіз, з вересня по жовтень ціни на житло знизилися у двох районах – Подільському та Дніпровському. При цьому найдешевше житло, навіть з урахуванням несуттєвого подорожчання, можна орендувати у Деснянському та Святошинському районах.

Загалом ціни розподілилися так:

Подільський – 10 600 гривень;

– 10 600 гривень; Дніпровський – 8 750 гривень;

– 8 750 гривень; Деснянський – 8 500 гривень;

– 8 500 гривень; Святошинський – 8 500 гривень.

При цьому наголошується, що найбільший попит припадає на однокімнатні квартири за 7 200 – 8 000 гривень.

Головні тенденції ринку оренди