Розповідаємо, за скільки можна орендувати столичну нерухомість у жовтні та в яких районах шукати житло, якщо ви бажаєте зекономити.
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Де найдорожче орендувати житло
Згідно з даними порталу M2bomber, найсуттєвіше "підстрибнула" вартість житла у Печеському районі Києва – на 27,69%. Якщо у вересні орендодавці пропонували квартири за 16 050 гривень, сьогодні середній цінник становить 20 500 гривень.
На другому місці – Шевченківський район. Тут місячна оренда коштує в середньому – 18 000 гривень. При цьому орендувати однокімнатне житло можна за 7 200 – 10 200 гривень.
Далі йдуть:
- Голосіївський – середня вартість оренди по району – 15 000 гривень.
- Дарницький – 11 750 гривень.
- Солом'янський – 12 200 гривень. Важливо, що за місяць ціна в гривнях виросла лише на 0,74%. Тобто на початку район був одним із найстабільніших у Києві.
- Оболонський – 12 000 гривень.
Київські райони із доступними цінами на житло
Як свідчить актуальний аналіз, з вересня по жовтень ціни на житло знизилися у двох районах – Подільському та Дніпровському. При цьому найдешевше житло, навіть з урахуванням несуттєвого подорожчання, можна орендувати у Деснянському та Святошинському районах.
Загалом ціни розподілилися так:
- Подільський – 10 600 гривень;
- Дніпровський – 8 750 гривень;
- Деснянський – 8 500 гривень;
- Святошинський – 8 500 гривень.
При цьому наголошується, що найбільший попит припадає на однокімнатні квартири за 7 200 – 8 000 гривень.
Головні тенденції ринку оренди
Водночас аналітики зазначають: попри останнє здорожчання, загалом оренда квартир у Києві дешевшає. Зокрема:
- за останні пів року вона впала на 14,8% – з 15 082 до 12 850 гривень;
- за рік – на 18,99% – з 15 862 до 12 850 гривень.
Нагадаємо, що аналітики Bird зафіксували у вересні збільшення попиту на житло на 120% у порівнянні із кінцем лютого – початком березня. Це може призвести до подальшого подорожчання нерухомості.