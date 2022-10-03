Рассказываем, за сколько можно арендовать столичную недвижимость в октябре и в каких районах искать жилье, если вы хотите сэкономить.
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Где дороже всего арендовать жилье
Согласно данным портала M2bomber, наиболее "подпрыгнула" стоимость жилья в Печесском районе Киева – на 27,69%. Если в сентябре арендодатели предлагали квартиры за 16 050 гривен, сегодня средний ценник составляет 20 500 гривен.
На втором месте – Шевченковский район. Здесь месячная аренда стоит в среднем – 18 000 гривен. При этом арендовать однокомнатное жилье можно за 7 200 – 10 200 гривен.
Дальше идут:
- Голосеевский – средняя стоимость аренды по району – 15 000 гривен.
- Дарницкий – 11 750 гривен.
- Соломенский – 12 200 гривен. Важно, что за месяц цена в гривнах выросла всего на 0,74%. То есть, в начале район был одним из самых стабильных в Киеве.
- Оболонский – 12 000 гривен.
Киевские районы с доступными ценами на жилье
Как свидетельствует актуальный анализ, с сентября по октябрь цены на жилье снизились в двух районах – Подольском и Днепровском. При этом самое дешевое жилье даже с учетом несущественного подорожания можно арендовать в Деснянском и Святошинском районе.
В целом цены распределились следующим образом:
- Подольский – 10 600 гривен;
- Днепровский – 8 750 гривен;
- Деснянский – 8 500 гривен;
- Святошинский – 8 500 гривен.
При этом отмечается, что наибольший спрос приходится на однокомнатные квартиры за 7 200 – 8 000 гривен.
Главные тенденции рынка аренды
В то же время, аналитики отмечают: несмотря на последнее подорожание, в целом аренда квартир в Киеве дешевеет. В частности:
- за последние полгода она упала на 14,8% – с 15 082 до 12 850 гривен;
- за год – на 18,99% – с 15 862 до 12 850 гривен.
Напомним, что аналитики Bird зафиксировали в сентябре рост спроса на жилье на 120% по сравнению с концом февраля – началом марта. Это может привести к дальнейшему удорожанию недвижимости.