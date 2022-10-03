Рассказываем, за сколько можно арендовать столичную недвижимость в октябре и в каких районах искать жилье, если вы хотите сэкономить.

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Где дороже всего арендовать жилье

Согласно данным портала M2bomber, наиболее "подпрыгнула" стоимость жилья в Печесском районе Киева – на 27,69%. Если в сентябре арендодатели предлагали квартиры за 16 050 гривен, сегодня средний ценник составляет 20 500 гривен.

На втором месте – Шевченковский район. Здесь месячная аренда стоит в среднем – 18 000 гривен. При этом арендовать однокомнатное жилье можно за 7 200 – 10 200 гривен.

Дальше идут:

Голосеевский – средняя стоимость аренды по району – 15 000 гривен.

– средняя стоимость аренды по району – 15 000 гривен. Дарницкий – 11 750 гривен.

– 11 750 гривен. Соломенский – 12 200 гривен. Важно, что за месяц цена в гривнах выросла всего на 0,74%. То есть, в начале район был одним из самых стабильных в Киеве.

– 12 200 гривен. Важно, что за месяц цена в гривнах выросла всего на 0,74%. То есть, в начале район был одним из самых стабильных в Киеве. Оболонский – 12 000 гривен.

Киевские районы с доступными ценами на жилье

Как свидетельствует актуальный анализ, с сентября по октябрь цены на жилье снизились в двух районах – Подольском и Днепровском. При этом самое дешевое жилье даже с учетом несущественного подорожания можно арендовать в Деснянском и Святошинском районе.

В целом цены распределились следующим образом:

Подольский – 10 600 гривен;

– 10 600 гривен; Днепровский – 8 750 гривен;

– 8 750 гривен; Деснянский – 8 500 гривен;

– 8 500 гривен; Святошинский – 8 500 гривен.

При этом отмечается, что наибольший спрос приходится на однокомнатные квартиры за 7 200 – 8 000 гривен.

Главные тенденции рынка аренды