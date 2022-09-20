Про це йдеться у новому звіті від застосунку Bird. При цьому ціни на житло майже не змінились у порівнянні з попереднім місяцем, пише 24 канал.
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Згідно із оприлюдненими даними, попит на оренду житла у Києві підвищився на 120% у порівнянні із кінцем лютого – початком березня. При цьому ціни на однокімнатні квартири залишилися на тих же відмітках, що у серпні. Аналітики додають, що незначні відхилення спостерігаються у 2 та 3-кімнатних квартирах.
Попит на столичне житло продовжує рости / Інфографіка bird
Як змінилися ціни на житло
Медіана вартість однокімнатної квартири / Інфографіка bird
Як і у серпні 2022 року, ціна за оренду однокімнатної квартири в Києві становить 9 тисяч гривень. Для порівняння у лютому аналогічне житло коштувало 13 тисяч гривень на місяць.
Медіана вартість двокімнатної квартири / Інфографіка bird
Медіана вартість трикімнатної квартири / Інфографіка bird
Вартість трикімнатного житла теж опустилася. Якщо наприкінці серпня середній цінник по місту становив 24 900 гривень на місяць, зараз вартість житла впала до 20 200 гривень.
Нагадаємо, згідно з опитуванням на OLX Нерухомість, 83% орендодавців планують надалі здавати в оренду своє помешкання. Понад 17% господарів почали робити це після 24 лютого.
До речі, найбільший попит по Україні має бюджетне однокімнатне житло. Його пропонували в Деснянському, Святошинському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Дарницькому районах Києва. Однак, за словами рієлторів, зараз таких квартир практично немає, тому орендарям все частіше пропонують двокімнатну альтернативу.