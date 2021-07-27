Скільки коштує подобова оренда квартири у Києві: ціни в популярних локаціях

Київ – місто, який має популярність серед туристів і приїжджих у справах. Тому житло часто орендується подобово.

У цьому питанні найбільш популярні 4 локації. Які та скільки коштує там квартира в оренду – читайте далі.

Цікаво Купівля квартири в Україні: які податки потрібно сплачувати у 2021 році

Популярні локації для подобової оренди житла у Києві

Маркетплейс подобової оренди Apartila спільно з порталом Meget провели дослідження і визначили найперспективніші локації у Києві для подобової оренди житла. Це – 4 столичних мікрорайони:

Оболонь.

Позняки.

Троєщина.

Центр міста.

Добова оренда житла у Києві має попит / Фото Pixabay

Читайте Які ціни на житло у Києві: названо розцінки по районах

Які ціни в популярних мікрорайонах