Скільки коштує ремонт у квартирі чи будинку: як прорахувати витрати

Кожен власник житла, плануючи ремонт, замислюється про те, скільки він обійдеться. Прорахувати точну суму дуже складно.

Однак є моменти, на які слід орієнтуватися. Як прорахувати приблизні витрати на ремонт – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дронова.

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Хороший ремонт обійдеться в половину вартості квартири. Почали ремонт у стилі хай-тек, а закінчили хай так. Ремонт не можна закінчити, його можна тільки призупинити! Чи знайомі вам ці страхітливі афоризми? А, як відомо, всі анекдоти з життя. Так ось, щоб ваш ремонт пройшов гладко і не залишив душевних ран, важливо на початковому етапі прорахувати його бюджет!

– зазначила Дронова.

Скільки коштує ремонт

За словами дизайнерки інтер'єру, досить часто люди звертаються з питанням, скільки коштуватиме ремонт. Однак ніхто, крім самих власників житла, не зможе прорахувати суму. Тому що лише замовник вирішує, які матеріали, оздоблення та меблі будуть використовуватися.

Вікторія Дронова вказала приблизні витрати на ремонт у середньому ціновому сегменті.

Вартість ремонту залежить від безлічі нюансів / Фото pinterest

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Витрати на ремонт квартири чи будинку:

Дизайн-проєкт – 30 доларів за квадратний метр.

Ремонтно-оздоблювальні роботи – 280-350 доларів за квадратний метр.

Комплектація інтер'єру меблями, сантехнікою, освітленням, чистовими оздоблювальними матеріалами – 300-550 доларів за квадратний метр.

Витрати також залежать від обраного стилю / Фото pinterest

Дизайнер інтер'єру пояснила, що якщо йдеться про ремонт преміумкласу, то ціна з комплектацією складе близько 1100-1600 доларів за квадратний метр.

Повторю, це дуже усереднена вартість. Щоб знати заздалегідь свої витрати, потрібно замовити дизайн-проєкт, на підставі якого кошторисник детально рахуватиме вартість ремонту, а дизайнер-комплектатор підготує комплектацію інтер'єру, де буде зафіксовано кожен світильник, розетку та інше,

– пояснила Вікторія Дронова.