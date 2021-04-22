Передпокій у квартирі чи будинку має створювати приємне враження. Також це приміщення слід зробити максимально функціональним.

Для цього потрібно розуміти, які рішення актуальні, а що вже застаріло. Детальніше про оформлення передпокою розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Найперше приміщення, до якого потрапляють гості, має створювати правильне враження і настрій, згодні?

– зазначила Рамазанова.

Від чого слід відмовитися в передпокої

Вбудована містка шафа – відмінний варіант для передпокою. А ось меблеві гарнітури залишилися в минулому.

Використовуйте в передпокої шафу замість гарнітура / Фото pinterest

Закрите зберігання – ще одне відмінне рішення для передпокою. Водночас округлені полки вже застаріли.

– ще одне відмінне рішення для передпокою. Водночас округлені полки вже застаріли. Популярні багато років шафи-купе також залишилися в минулому. У тренді – розпашні шафи.

Розпашні шафи – у тренді / Фото pinterest

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Пуф на елегантних ніжках і з оббивкою, яка вписується в інтер'єр. Варіанти з екошкіри вже не використовуються.

Гарний пуф стане родзинкою інтер'єру / Фото pinterest

Дзеркала до підлоги все частіше використовуються в передпокоях. Вони не тільки зручні, адже дозволяють бачити себе в повний зріст, але й розширюють простір.

все частіше використовуються в передпокоях. Вони не тільки зручні, адже дозволяють бачити себе в повний зріст, але й розширюють простір. Натуральні та природні відтінки також є трендом. Венге і білений дуб дизайнерка інтер'єру використовувати не рекомендує.

також є трендом. Венге і білений дуб дизайнерка інтер'єру використовувати не рекомендує. Освітлення в передпокої має бути різноплановим. Продумайте загальне і нічне світло.

Каретна стяжка на панелі безнадійно застаріла, а ось однотонне покриття – наш варіант,

– резюмувала Анастасія Рамазанова.