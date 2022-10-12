Шалене зростання цін: скільки коштує житло у котеджних містечках Києва
Джерело:Zagorodna
Середня вартість 1 квадратного метра у котеджних містечках Києва станом на 01 жовтня 2022 року становила 58 489 гривень. Це на 24 970 гривень більше, ніж у січні поточного року.
Загалом аналітики відзначили, що зростання ціни в гривнях з початку року склало 74,49%. При цьому реальна вартість квадрата за мінусом долара, що зріс, у гривнях протягом 9 місяців зросла +23,49%.
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Таке зростання пов'язане із зростанням курсу долара з початку року на 51%, підвищенням вартості будівельних матеріалів на 50%.
Як розповів директор консалтингової компанії "РеалЕкспо" та керівник порталу Zagorodna Віктора Коваленка, на вартість житла у котеджних селищах Києва тиснуть збудовані котеджні містечка та квартири в новобудовах.
Середня вартість у котеджних містечках Києва:
|
Район Києва
|
Січень
|
Вересень
|
Голосіївський
|
43 451
|
76 324
|
Дарницький
|
23 356
|
43 747
|
Деснянський
|
20 440
|
30 688
|
Дніпровський
|
|
22 929
|
Оболонський
|
39 854
|
|
Печерський
|
60 300
|
|
Подільський
|
54 411
|
91 039
|
Святошинський
|
28 297
|
46 397
|
Солом'янський
|
26 550
|
50 392
Лідером за середньою вартістю "квадрату" у котеджних селищах Києва є Подільський район. Тут за квадратний метр просять 91 039 гривень. Середня вартість з початку року зросла на 67,3%.
На другому місці – Голосіївський район з вартістю "квадрата" 76 324 гривень. Згідно з даними аналітиків, ціни з початку року тут зросли на 75,65%.
На третьому місці опинився Солом'янський район з середньою ціною 50 392 гривень за квадратний метр. А середня вартість квадрата зросла з січня на 89,8%.
Найнижча вартість у Дніпровському районі – 22 929 гривень за квадратний метр.
Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від типу нерухомості.
Вартість типів нерухомості у котеджних містечках Києва
|
Тип нерухомості
|
Січень
|
Вересень
|
Дуплекс
|
25 829
|
36 989
|
Таунхаус
|
28 164
|
52 944
|
Квадрекс
|
47 369
|
93 717
|
Котедж
|
41 817
|
64 203
"Квадрат" у квадрексах виявився найдорожчим, оскільки цей тип нерухомості є лише у 2 містечках Києва.
На другому місці за вартістю йдуть котеджі – у середньому 64 203 гривень за квадратний метр. У них вартість дорожча на 21,27%, ніж квадратний метр у таунхаусах. Водночас квадратний метр у таунхаусах дорожчий на 43,13% ніж у дуплексах.
Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від стану будівництв та готовності об'єкта. Так, станом на початок жовтня:
- "квадрат" у споруджуваних об'єктах коштував в середньому 58 005 гривень;
- медіанна вартість у збудованих будинках становила – 59 835 гривень за квадратний метр.