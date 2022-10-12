Шалене зростання цін: скільки коштує житло у котеджних містечках Києва

12 жовтня 2022 , 17:40
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Джерело:

Zagorodna

Середня вартість 1 квадратного метра у котеджних містечках Києва станом на 01 жовтня 2022 року становила 58 489 гривень. Це на 24 970 гривень більше, ніж у січні поточного року.

Загалом аналітики відзначили, що зростання ціни в гривнях з початку року склало 74,49%. При цьому реальна вартість квадрата за мінусом долара, що зріс, у гривнях протягом 9 місяців зросла +23,49%.

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Таке зростання пов'язане із зростанням курсу долара з початку року на 51%, підвищенням вартості будівельних матеріалів на 50%.

Як розповів директор консалтингової компанії "РеалЕкспо" та керівник порталу Zagorodna Віктора Коваленка, на вартість житла у котеджних селищах Києва тиснуть збудовані котеджні містечка та квартири в новобудовах.

Середня вартість у котеджних містечках Києва: 

Район Києва

Січень
(гривень за квадратний метр)

Вересень
(гривень за квадратний метр)

Голосіївський

43 451

76 324

Дарницький

23 356

43 747

Деснянський

20 440

30 688

Дніпровський

 

22 929

Оболонський

39 854

 

Печерський

60 300

 

Подільський

54 411

91 039

Святошинський

28 297

46 397

Солом'янський

26 550

50 392

Лідером за середньою вартістю "квадрату" у котеджних селищах Києва є Подільський район. Тут за квадратний метр просять 91 039 гривень. Середня вартість з початку року зросла на 67,3%.

На другому місці – Голосіївський район з вартістю "квадрата" 76 324 гривень. Згідно з даними аналітиків, ціни з початку року тут зросли на 75,65%.

На третьому місці опинився Солом'янський район з середньою ціною 50 392 гривень за квадратний метр. А середня вартість квадрата зросла з січня на 89,8%.

Найнижча вартість у Дніпровському районі – 22 929 гривень за квадратний метр.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від типу нерухомості.

Вартість типів нерухомості у котеджних містечках Києва

Тип нерухомості

Січень
(гривень за квадратний метр)

Вересень
(гривень за квадратний метр)

Дуплекс

25 829

36 989

Таунхаус

28 164

52 944

Квадрекс

47 369

93 717

Котедж

41 817

64 203

"Квадрат" у квадрексах виявився найдорожчим, оскільки цей тип нерухомості є лише у 2 містечках Києва. 

На другому місці за вартістю йдуть котеджі – у середньому 64 203 гривень за квадратний метр. У них вартість дорожча на 21,27%, ніж квадратний метр у таунхаусах. Водночас квадратний метр у таунхаусах дорожчий на 43,13% ніж у дуплексах.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Києва змінювалася залежно від стану будівництв та готовності об'єкта. Так, станом на початок жовтня:

  • "квадрат" у споруджуваних об'єктах коштував в середньому 58 005 гривень;
  • медіанна вартість у збудованих будинках становила – 59 835 гривень за квадратний метр.
Автор: Юлія Бабич