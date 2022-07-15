Також аналітики розповіли, скільки житла звели на Львівщині та в Одеській області. Детальніше про це – далі.

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Скільки нового житла ввели в експлуатацію за 140 днів війни

Враховуючи дефіцит матеріалів та робочої сили, нестабільну економічну ситуацію та постійний ризик "прильотів", будівельна сфера в Україні просіла. В перші місяці війни більшість девелоперів зупинили свою діяльність та відновили її лише наприкінці березня. Причому – лише у тих регіонах, де немає активних бойових дій.

Це відбилося на кількості житла, зданого в експлуатацію. У порівнянні із попереднім роком, спостерігається шалене падіння темпів будівництва – приблизно на 92%. Проте, зважаючи на воєнний стан, цей процес повністю закономірний.

Згідно з даними порталу новобудов "ЛУН", з 24 лютого забудовники 39 новобудов України отримали сертифікати про введення в експлуатацію своїх черг, загалом це 385 тисяч квадратних метрів житла. За даними Держстату, впродовж січня – червня 2021 року загальна площа житлових будівель прийнятих в експлуатацію склала 4 797 229 квадратних метрів.

Так, рекордсменом за кількістю зданого в експлуатацію житла за 5 місяців війни стала Київська область. Тут для інвесторів збудували 97 900 метрів квадратних житла у 6 житлових комплексах. Для порівняння за аналогічний період минулого року забудовники завершили 8 619 квартир на 703 812 метрах квадратних.



Скільки житла ввели в експлуатацію в Україні за 140 днів війни / Інфографіка ЛУН

На другому місці – Львівська область, де в експлуатацію введено 88 900 квадратні метри житла. Минулоріч цей показник становив 690 826 метрів квадратних. Всього забудовники здали 8 559 квартир.

На Одещині забудовники здали 29 800 метрів квадратних. У попередньому році, станом червень, по області було зведено 7 093 квартир на 425 918 "квадратах".

Кількість інвестиційних угод на первинному ринку все ще відчутно нижча за довоєнну навіть у "безпечних" регіонах. Однак забудовники намагаються повертатися до завершення будівництва своїх об'єктів у всіх областях, де поки що немає бойових дій,

– підсумував маркетинг-директор "ЛУН" Денис Суділковський.

Він також нагадав, що держава нещодавно спростила деякі процедури у галузі будівництва нового житла. Нерухомість 24 розповідала, чому це загрожує інвесторам, які вкладаються у новобудови, зведені компаніями-"одноденками".