Це справжня архітектурна перлина: продають будинок зі скляними стінами серед чарівної природи

В елітному районі відомого американського міста Г'юстон продають унікальне житло. Це будинок зі скляними стінами, що довкола оточений казковою природою, яка наче стукає всередину.

Будинок площею 515 квадратних метрів продають після капітального ремонту інтер'єру, тому всередині все нове. Його збудували ще в 1970 році, проте здається, що йому лише кілька років. Ціна питання – 3,1 мільйона доларів.

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Зсередини здається, ніби це будинок на дереві

Розкішне житло вміщує п'ять спалень, чотири ванні кімнати, вітальню, кухню, їдальню, гардеробну і гараж на чотири авто. Агент з лістингу каже, що займається продажем нерухомості вже 43 роки, але це його "найкрутіший будинок" за весь час. Він переконує, що подібного в Г'юстоні немає.

Дивовижні скляні стіни є справді родзинкою будинку. Складається враження, ніби в кожен куточок зазирають дерева. Біля дивана у вітальні взагалі здається, що житло розташоване десь високо на гілках.

Природа довкола / Фото TK Images

Під час дворічного ремонту продавець, який придбав будинок у 2017 році, оновив кухню та основну спальню з ванною.

Навколо цього модерністського дива вже піднявся значний галас. Агент каже, що пропозицій було безліч, але власник все ще чекає на щось особливе. Будинок розташований в елітному житловому районі, де досить тихо, попри його популярність.

Розкішний і стриманий водночас інтер'єр / Фото TK Images

Довкола, крім помешкань, є лише церкви та школи, а також магазини. Це ідеальне місце для спокійного життя в одному з найбільших за кількістю жителів міст у США.