Останніми роками смартквартири в Україні користуються високим попитом. У першу чергу це пов'язано з підвищенням вартості житла на ринку нерухомості.

Що таке смартквартира, чи зручна вона для проживання та чи варто інвестувати у житло такого типу – розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Смартквартира: що це та кому підходить

Мініквартира схожа на квартиру-студію, але у меншому масштабі. У ній поєднуються зручність і функціональність на площі 20-30 квадратних метрів. Основні зручності – ванна кімната, кухонна зона, житловий простір і спальне місце – упаковані в мінімальну площу з використанням багатофункціональних або гнучких меблів і сховищ, таких як пересувні кухонні острови й дивани, що перетворюються на ліжко Мерфі,

– пояснили у РІЕЛ.

Подібне компактне житло підійде для молодих людей, які працюють та будують кар'єру у мегаполісі, але поки не мають достатньо коштів. Винаймають такі квартири переважно ті, хто приїхав з невеликих населених пунктів, і не готовий платити велику оренду, а також люди старшого віку, які хочуть зменшити витрати. Купують смартквартири переважно молоді пари та сім'ї або самотні люди. Це є непоганим варіантом для тих, хто шукає тимчасове житло.

Смартквартири користуються попитом в Україні / Фото riel

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Особливості смартквартир

Є безліч можливих конфігурацій і планувань будинків із мікроквартирами. Деякі будівлі розділені на повністю автономні та незалежні одне від одного приміщення. Інші побудовані як блоки – з чотирма або п'ятьма окремими спальнями, але спільними кухнями та ванними кімнатами,

– розповіли у РІЕЛ.

В обох випадках у такого житла є загальні характеристики:

Високі стелі – фактор, який візуально збільшує приміщення.

– фактор, який візуально збільшує приміщення. Великі вікна також дозволяють створити ілюзію вільного та більшого простору.

також дозволяють створити ілюзію вільного та більшого простору. Місця загального користування. Доволі часто у багатоквартирних будинках є зручності, які сприяють вибору смартквартири. Зокрема, йдеться про фітнес-центри, пральні, складські приміщення, де можна зберігати власні габаритні речі.

Доволі часто у багатоквартирних будинках є зручності, які сприяють вибору смартквартири. Зокрема, йдеться про фітнес-центри, пральні, складські приміщення, де можна зберігати власні габаритні речі. Компактні меблі. У смартжитлі актуальними є продумані предмети меблів. Наприклад, ліжко-трансформер.

Якщо ви маєте сумніви, чи підійде вам смартквартира, варто ще до купівлі зважити усі плюси та мінуси.

Смартквартири є вдалим варіантом для молодих людей / Фото riel

Переваги та недоліки смартквартир

Плюси для покупців та мешканців:

низька загальна вартість;

нижчі комунальні витрати;

легше утримувати в чистоті;

менші затрати на ремонт та декор;

додаткові переваги (басейни, пральні, фітнес-центри, ігрові кімнати та ін.).

Плюси для покупців-інвесторів:

нижча ринкова ціна;

швидке зростання вартості через загальне підвищення цін на квартири у центрах мегаполісів;

високі надбавки до ставки оренди (якщо порівнювати зі звичайними квартирами);

велика житлова площа у співвідношенні щодо загальної;

привабливість для орендарів своєю доступністю.

Недоліки смартквартири:

середня ціна за квадратний метр вища, якщо порівнювати зі звичайними квартирами;

якщо нерухомість у нежитловому фонді – плата за ЖКП буде вищою;

не є гарним варіантом для сімей із дітьми та людей похилого віку.

Вибираючи мікроквартиру, варто уважно вивчати не тільки відповідні варіанти, але й історію девелопера, який пропонує ці варіанти, – високий ризик планувальних помилок під час створення компактного житла, можливе завищення ціни за квадратний метр та інші підводні камені,

– порадили у РІЕЛ.

Смартквартири мають як переваги, так і недоліки / Фото riel

Інвестиція у мікроквартиру

На сьогоднішній день придбання смартквартири є гарним вкладенням коштів, не дивлячись на високу ціну квадратного метру у порівнянні зі звичайними квартирами. Це пов'язано з ростом попиту як серед покупців, так і серед орендарів, які шукають вигідні пропозиції. Крім того, суттєвим плюсом є вдале розташування будинків, оздоблення "під ключ" та можливість користуватися спортзалом, пральнею і т.д.

Додатковою перевагою також є можливість утримання ПДВ під час купівлі мікроквартири. Повне відшкодування ПДВ разом із відносно невисокою купівельною вартістю приміщення дає змогу повернути вкладений капітал у відносно короткі терміни. У цьому виді інвестицій девелопери пропонують покупцям можливість укладення договору з можливістю адміністративного управління нерухомістю, де компанія відповідає за обслуговування житла. Основною перевагою такого рішення є гарантія прибутку та відсутність операційної участі з боку інвестора, який виступає як власник нерухомості,

– пояснили у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Однак варто пам'ятати, що найголовнішим фактором, який визначає прибутковість такої інвестиції, є розташування об'єкту нерухомості.

Скільки коштує смартквартира

Ціна та умови придбання будь-якого житла залежать від багатьох факторів: забудовника, розташування, стадії готовності та ін. За даними РІЕЛ, середня ціна смартквартир площею 25-30 квадратних метрів у Києві становить від 800 тисяч до 1,2 мільйона гривень, у Львові – 800 – 900 тисяч гривень. В інших регіонах країни ціна буде трохи нижчою.

Смартквартири від Корпорації Нерухомості РІЕЛ

Всі смартквартири від Корпорації Нерухомості РІЕЛ у Києві та Львові розташовані у сучасних житлових комплексах, комфортні для життя та мають гарну прилеглу територію і додаткові зручності. Крім того, купити мікрожитло ви можете без посередників та за вигідною ціною. Для того щоб дізнатися більше, звертайтеся до фахівців компанії.