В последние годы смарт-квартиры в Украине пользуются высоким спросом. В первую очередь это связано с повышением стоимости жилья на рынке недвижимости.

Что такое смарт-квартира, удобна ли она для проживания и стоит ли инвестировать в жилье такого типа – рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

По теме Квартира в кредит или аренда: какой вариант выгоднее в Украине

Смарт-квартира: что это и кому подходит

Мини-квартира похожа на квартиру-студию, но в меньшем масштабе. В ней сочетаются удобство и функциональность на площади 20-30 квадратных метров. Основные удобства – ванная комната, кухонная зона, жилое пространство и спальное место – упакованы в минимальную площадь с использованием многофункциональной или гибкой мебели и хранилищ, таких как передвижные кухонные острова и диваны, которые превращаются в кровать Мерфи,

– пояснили в РИЕЛ.

Подобное компактное жилье подойдет для молодых людей, которые работают и строят карьеру в мегаполисе, но пока не имеют достаточно средств. Снимают такие квартиры в основном те, кто приехал из небольших населенных пунктов, и не готов платить большую аренду, а также люди старшего возраста, которые хотят уменьшить расходы. Покупают смарт-квартиры преимущественно молодые пары и семьи или одинокие люди. Это является неплохим вариантом для тех, кто ищет временное жилье.

Смарт-квартиры пользуются спросом в Украине​/ Фото riel

Интересно Ипотека под 7% в Украине: известный застройщик назвал особенности и преимущества

Особенности смарт-квартир

Есть множество возможных конфигураций и планировок домов с микроквартирами. Некоторые здания разделены на полностью автономные и независимые друг от друга помещения. Другие построены как блоки – с четырьмя или пятью отдельными спальнями, но общими кухнями и ванными комнатами,

– рассказали в РИЕЛ.

В обоих случаях у такого жилья есть общие характеристики:

Высокие потолки – фактор, который зрительно увеличивает помещение.

– фактор, который зрительно увеличивает помещение. Большие окна также позволяют создать иллюзию свободного и большего пространства.

Места общего пользования . Довольно часто в многоквартирных домах есть удобства, которые способствуют выбору смарт-квартиры. В частности, речь идет о фитнес-центрах, прачечных, складских помещениях, где можно хранить собственные габаритные вещи.

также позволяют создать иллюзию свободного и большего пространства. . Довольно часто в многоквартирных домах есть удобства, которые способствуют выбору смарт-квартиры. В частности, речь идет о фитнес-центрах, прачечных, складских помещениях, где можно хранить собственные габаритные вещи. Компактная мебель. В смарт-жилье актуальны продуманные предметы мебели. Например, кровать-трансформер.

Если вы сомневаетесь, подойдет ли вам смарт-квартира, стоит еще до покупки взвесить все плюсы и минусы.

Смарт-квартиры являются удачным вариантом для молодых людей / Фото riel

Преимущества и недостатки смарт-квартир

Плюсы для покупателей и жильцов:

низкая общая стоимость;

более низкие коммунальные расходы;

легче содержать в чистоте;

меньшие затраты на ремонт и декор;

дополнительные преимущества (бассейны, прачечные, фитнес-центры, игровые комнаты и др.).

Плюсы для покупателей-инвесторов:

более низкая рыночная цена;

быстрый рост стоимости из-за общего повышения цен на квартиры в центрах мегаполисов;

высокие надбавки к ставке аренды (если сравнивать с обычными квартирами);

большая жилая площадь в соотношении с общей;

привлекательность для арендаторов своей доступностью.

Недостатки смарт-квартиры:

средняя цена за квадратный метр выше, если сравнивать с обычными квартирами;

если недвижимость в нежилом фонде – плата за ЖКУ будет выше;

не является хорошим вариантом для семей с детьми и пожилых людей.

Выбирая микроквартиру, стоит внимательно изучать не только подходящие варианты, но и историю девелопера, который предлагает эти варианты, – высокий риск планировочных ошибок при создании компактного жилья, возможно завышение цены за квадратный метр и другие подводные камни,

– посоветовали в РИЕЛ.

Смарт-квартиры имеют как преимущества, так и недостатки / Фото riel

Инвестиция в микроквартиру

На сегодняшний день приобретение смарт-квартиры является хорошим вложением средств, несмотря на высокую цену квадратного метра по сравнению с обычными квартирами. Это связано с ростом спроса как среди покупателей, так и среди арендаторов, которые ищут выгодные предложения. Кроме того, существенным плюсом является удачное расположение домов, отделка "под ключ" и возможность пользоваться спортзалом, прачечной и т.д.

Дополнительным преимуществом также является возможность удержания НДС при покупке микроквартиры. Полное возмещение НДС вместе с относительно невысокой покупательной стоимостью помещения позволяет вернуть вложенный капитал в относительно короткие сроки. В этом виде инвестиций девелоперы предлагают покупателям возможность заключения договора с возможностью административного управления недвижимостью, где компания отвечает за обслуживание жилья. Основным преимуществом такого решения является гарантия прибыли и отсутствие операционного участия со стороны инвестора, который выступает как владелец недвижимости,

– пояснили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Однако стоит помнить, что главным фактором, определяющим доходность такой инвестиции, является расположение объекта недвижимости.

Сколько стоит смарт-квартира

Цена и условия приобретения любого жилья зависят от многих факторов: застройщика, расположения, стадии готовности и др. По данным РИЕЛ, средняя цена смарт-квартиры площадью 25-30 квадратных метров в Киеве составляет от 800 тысяч до 1,2 миллиона гривен, во Львове – 800 – 900 тысяч гривен. В других регионах страны цена будет несколько ниже.

Смарт-квартиры от Корпорации Недвижимости РИЕЛ

Все смарт-квартиры от Корпорации Недвижимости РИЕЛ в Киеве и Львове расположены в современных жилых комплексах, комфортные для жизни и имеют хорошую прилегающую территорию и дополнительные удобства. Кроме того, купить микрожилье вы можете без посредников и по выгодной цене. Для того чтобы узнать больше, обращайтесь к специалистам компании.