Саме те, що треба: п'ять кольорів, які створять заспокійливу атмосферу в спальні

26 жовтня 2023, 16:21
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Джерело:

Homes & Gardens

У домі немає кімнати, в якій ви б хотіли відчувати такий спокій, як у спальні. Щоб створити цю ідилічну атмосферу, вам потрібно оформити кімнату в правильних відтінках.

Спокійне середовище, безсумнівно, сприятиме покращенню сну, а також допоможе вам відновитися після важкого робочого дня. А в створенні загальної атмосфери в кімнаті важливу роль відіграють кольори. Якщо підберете правильні, то обов’язково досягнете бажаного результату.

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Землисто-рожевий

Спальня з блідо-рожевими стінами / Фото Farrow & Ball

Світло-коричневий

Спальня в темних тонах / Фото Clay Grier

Синій

Усі відтінки синього вважають заспокійливими / Фото Future

Ніжно-рожевий

Світлі пастельні тони викликають відчуття спокою / Фото Kitesgrove

Шавлія

Один із найпопулярніших відтінків 2023 року / Фото Future

Автор: Марта Левицька