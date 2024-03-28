Що таке спеціальне майнове право: усі переваги та як можна зареєструвати

Спеціальне майнове право є різновидом майнового права на майбутні об'єкти нерухомості або ті, що в процесі зведення. Якщо забудовник планує продавати об'єкти, на кожен із них він повинен зареєструвати спеціальне майнове право.

Спеціальне майнове право запровадили в Україні у 2022 році. Воно створене, щоб захистити права інвесторів від ненадійного забудовника, та визначає обіг об'єктів нерухомості. Тобто спеціальне майнове право робить первинний ринок безпечнішим для інвестицій.

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Які переваги спеціального майнового права

Спеціальне майнове право в Україні тільки розвивається. Головні переваги його дії на ринку такі:

реєстрація спеціального майнового права захищає права інвестора;

спеціальне майнове право встановлює прозорість на ринку нерухомості;

завдяки праву мінімізуються ризики шахрайства;

процес купівлі-продажу на основі спеціального майнового права стає простішим і швидшим;

спеціальне майнове право працює на перспективу, адже його можна реєструвати на майбутні об'єкти;

на основі цього права забезпечують чіткий правовий статус об'єктів на первинному ринку.

Як зареєструвати спеціальне майнове право

Спеціальне майнове право на кожен запланований чи ще незбудований об'єкт фіксують у в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього кожен майбутній об'єкт треба зареєструвати як частину будинку в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.

Продати власність забудовник зможе лише тоді, коли його введуть в експлуатацію. Це стимулює будівельні компанії завершити будівництво.