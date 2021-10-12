Співачка Адель переїхала у Нью-Йорк, оскільки не може дозволити лондонську нерухомість
Джерело:New York Post
Популярна співачка Адель шокувала аудиторію нещодавніми коментарями. У інтерв'ю британському Vogue вона зізналася, що проживання в Лондоні стало занадто дорогим.
33-річна Адель, статок якої оцінюється в 177 мільйонів доларів, за останні 5 років придбала 3 об'єкти в престижному районі Лос-Анджелеса. Ці інвестиції оцінюються у понад 30 мільйонів доларів. При цьому, як зазначає співачка, вона не могла дозволити жити у Лондоні.
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Я ніколи б не змогла дозволити собі у Лондоні такий же будинок, який є у мене в Лос-Анджелесі. Ніколи, – сказала співачка в інтерв'ю.
15-разова володарка премії "Ґреммі" пояснила, що її життя у Лондоні проходило в машині або всередині дому. Тож вона вирішила перебратися туди, де є змога проводити більше часу на свіжому повітрі та "бачити небо".
Це спонукало користувачів соціальних мереж пожартувати про тяжке фінансове становище співачки. Інші говорять про те, що коли навіть відомі люди не можуть дозволити собі нерухомість у Лондоні, всі інші – просто приречені.
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У 2016 році Адель купила свій перший будинок в Беверлі-Хіллз за 9,5 мільйона доларів. Через 3 роки вона поповнила портфель нерухомості ще одним будинком за 10,65 мільйона доларів. У травні 2021 року співачка заплатила 10 мільйонів доларів за будинок з чотирма спальнями, який вона купила у своєї подруги Ніколь Річі. Всі ці будинки розташовані по сусідству. Разом всі три будинки займають площу понад 1672 квадратних метрів.