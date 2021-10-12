Співачка Адель переїхала у Нью-Йорк, оскільки не може дозволити лондонську нерухомість

Популярна співачка Адель шокувала аудиторію нещодавніми коментарями. У інтерв'ю британському Vogue вона зізналася, що проживання в Лондоні стало занадто дорогим.

33-річна Адель, статок якої оцінюється в 177 мільйонів доларів, за останні 5 років придбала 3 об'єкти в престижному районі Лос-Анджелеса. Ці інвестиції оцінюються у понад 30 мільйонів доларів. При цьому, як зазначає співачка, вона не могла дозволити жити у Лондоні.

Читайте ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Я ніколи б не змогла дозволити собі у Лондоні такий же будинок, який є у мене в Лос-Анджелесі. Ніколи, – сказала співачка в інтерв'ю.

15-разова володарка премії "Ґреммі" пояснила, що її життя у Лондоні проходило в машині або всередині дому. Тож вона вирішила перебратися туди, де є змога проводити більше часу на свіжому повітрі та "бачити небо".

Усі 3 будинки Адель розташовані поруч / Фото New York Post

Це спонукало користувачів соціальних мереж пожартувати про тяжке фінансове становище співачки. Інші говорять про те, що коли навіть відомі люди не можуть дозволити собі нерухомість у Лондоні, всі інші – просто приречені.

До теми Адель купила третій розкішний особняк: скільки він коштує та як виглядає

У 2016 році Адель купила свій перший будинок в Беверлі-Хіллз за 9,5 мільйона доларів. Через 3 роки вона поповнила портфель нерухомості ще одним будинком за 10,65 мільйона доларів. У травні 2021 року співачка заплатила 10 мільйонів доларів за будинок з чотирма спальнями, який вона купила у своєї подруги Ніколь Річі. Всі ці будинки розташовані по сусідству. Разом всі три будинки займають площу понад 1672 квадратних метрів.