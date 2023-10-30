Середземноморський стиль: шість способів привнести спокійний затишок у ваш дім
Джерело:Homes & Gardens
Декор у середземноморському стилі додає затишку й спокою будь-якому інтер'єру. Однак це не лише про нейтральні тони, і тим паче не про мінімалістські схеми. Ви точно будете вражені різноманіттям.
Середземноморський стиль створений під впливом суміші багатьох культур: від північноафриканської та іспанської до тосканської та грецької. Відтак він охоплює величезну кількість різних образів, наприклад, дизайн може бути прохолодний і прибережний, а може бути насичений і текстурований.
Зверніть увагу Інвестиції в нерухомість: як обрати об'єкт та забудовника
У будь-якому випадку важливо пам'ятати, що середземноморський декор стирає межі між зовнішнім і внутрішнім простором. Тому не забудьте поставити в кімнатах багато рослин, таких як пальми, кактуси та запашну герань.