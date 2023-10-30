Середземноморський стиль: шість способів привнести спокійний затишок у ваш дім

Декор у середземноморському стилі додає затишку й спокою будь-якому інтер'єру. Однак це не лише про нейтральні тони, і тим паче не про мінімалістські схеми. Ви точно будете вражені різноманіттям.

Середземноморський стиль створений під впливом суміші багатьох культур: від північноафриканської та іспанської до тосканської та грецької. Відтак він охоплює величезну кількість різних образів, наприклад, дизайн може бути прохолодний і прибережний, а може бути насичений і текстурований.

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У будь-якому випадку важливо пам'ятати, що середземноморський декор стирає межі між зовнішнім і внутрішнім простором. Тому не забудьте поставити в кімнатах багато рослин, таких як пальми, кактуси та запашну герань.

Використайте візерункову плитку

Португальська плитка / Фото Jake Curtis

Поєднуйте сонячні відтінки та плитку на кухні

Середземноморська кухня / Фото Otto Tiles

Віддавайте перевагу насиченим земляним кольорам

Помаранчева вітальня / Фото Michael Sinclair

Зверніть увагу на синьо-білу колірну гаму

Синьо-біла вітальня / Фото Future

Використовуйте гарячі квіткові принти

Чарівні квіткові шпалери / Фото Cole & Son Bougainvillea

Обирайте натуральні матеріали

Вітальня з меблями з натуральних матеріалів / Фото Oka