Прикрашаємо сріблястим: 5 чудових способів додати блиску у ваш інтер'єр
Джерело:Homes & Gardens
Срібний колір нечасто використовують в дизайнах інтер'єру, бо не кожен вміє це зробити правильно. Проте насправді це дуже легко, якщо дотримуватися порад дизайнерів. Якщо хочете додати особливого шарму в інтер'єр, обирайте саме сріблястий.
Важливо зрозуміти, що будь-який металевий або блискучий відтінок треба використовувати помірно. Найкраще його додати за допомогою одного акценту, наприклад, пофарбувавши стіну чи просто поставивши елемент декору.
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Срібний має гарний вигляд у кімнатах, що виходять на захід або південь, і водночас створює особливу атмосферу в кімнатах з меншим освітленням. Ось як п'ять провідних дизайнерів інтер'єру та декораторів використовують срібло в дизайні.