У США хочуть заборонити особняки: що трапилося

У США запропонували заборонити будівництво та експлуатацію занадто великих за площею будинків. З ініціативою виступили американська архітекторка Кейт Вагнер і соціолог Пенсільванського університету Деніел Алдан Коен.

За словами експертів, подібні будівлі несуть небезпеку для майбутнього. Чому вони вимагають заборонити особняки – читайте далі.

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Що заявили експерти

Особняки будують, щоб використовувати архітектуру для передачі рівня багатства. Будинки площею 300, 500, 1000 квадратних метрів ніколи не будуть екологічно чистими,

– зазначила Кейт Вагнер.

Вона пояснила, що для обігріву та електрифікації особняка витрачаються величезні ресурси, тому подібні будинки є небезпечними для клімату.

Архітектор стверджує, що за статистикою, 1% багатих людей у світі залишає від своєї діяльності вуглецевий слід, який у 176 разів більший, ніж від 10% бідного населення.

У США особняки назвали небезпечними / Фото Pixabay

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Своєю чергою доцент соціології Деніел Алдан Коен зазначив, що сонячні батареї також не зможуть розв'язати проблему.

За його словами, при таких витратах ресурсів у найближчі 30 років, кожен кіловат енергії буде "на вагу золота".

Згідно з даними дослідження американських вчених за 2019 рік, для будівництва особняка площею понад 2323 квадратних метри потрібно зрубати 380 дерев, а для будинку середньої площі – 20 штук.