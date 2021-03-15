Стелі у квартирі та будинку: що у тренді, а чого робити не можна

Стеля грає важливу роль в інтер'єрі – вона може повністю змінити вигляд будь-якого приміщення.

Які стелі зараз у тренді, а які рішень слід уникати – розповіла дизайнерка інтер'єру Дар'я Пікова.

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Сьогодні поговоримо про тренди у стелях. І це міг бути найкоротший мій пост за всю історію, тому що достатньо сказати, що у моді "чим простіше – тим краще". Але я, все-таки, розповім докладніше,

– зазначила Пікова.

Яку стелю вибрати

За словами дизайнерки інтер'єру, будь-які складні конструкції (фігурні або підсвічування) на стелі вийшли з моди і вже неактуальні.

Якщо йдеться про житлове приміщення, де не проводитимуться вечірки і дискотеки, Пікова рекомендує вирівняти стелю, обштукатурити її, повісити світильники і насолоджуватися затишком.

Звичайна рівна стеля – найактуальніше рішення / Фото design-homes

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Ще одне трендове рішення – акцентна стеля. За словами Дар'ї Пікової, її можна пофарбувати у потрібний колір, поклеїти шпалери, і навіть зробити розпис.

Акцентна стеля створить особливу атмосферу / Фото pinterest

Тут правило одне, як і з усіма неординарними, та й простими теж, рішеннями: така стеля має бути пов'язана з дизайном і органічно вписуватися у концепцію,

– резюмувала дизайнерка інтер'єру.