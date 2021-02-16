Стильні рішення для зручного передпокою: 5 моментів від профі

Передпокій – приміщення, яке дозволяє скласти перше враження про всю квартиру.

Як його грамотно спланувати і які рішення використати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.

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Можливо, передпокій – не найважливіше приміщення, але саме він створює перше враження про будинок. Я розповім, з яких головних пунктів складається грамотне оформлення передпокою,

– зазначила Пашковська.

За її словами, ці поради допоможуть щодня занурюватися в атмосферу домашнього затишку.

Що врахувати при оформленні передпокою

1. Натуральні матеріали та відтінки

Дизайнерка інтер'єру рекомендує додати у передпокій сіро-зелений, приглушено-рожевий, теракотовий і сіро-синій кольори. За її словами, "всі натуральні відтінки відмінно римуються". При цьому для оздоблення можна використати натуральний камінь і дерево – ці матеріали екологічні і довго прослужать.

2. Освітлення

Якщо у вас маленький передпокій – все можна виправити за допомогою дзеркальних поверхонь, які візуально розширять простір, і освітлювальних приладів.

Передпокій повинен бути комфортним та функціональним / Фото pinterest

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3. Комфортна м'яка зона

У передпокої потрібно передбачити м'яку зону. Наприклад, диванчик або пуф, де можна перевзутися або "з комфортом почекати, поки всі домочадці зберуться на прогулянку".

М'яка зона в передпокої – це зручно і затишно / Фото pinterest

4. Ергономічний простір

У будь-якому передпокої повинні бути системи зберігання для верхнього одягу і інших речей.

5. Продумане зберігання

У передпокої повинні бути спеціальні меблі для взуття – це допоможе уникнути її скупчення на полицях.

Здавалося б, це прості деталі, але забувши одну з них, ви можете позбавити своє житло частинки затишку,

– додала Анна Пашковська.