Стильні рішення для зручного передпокою: 5 моментів від профі

Джерело:Інстаграм Анни Пашковської
Передпокій – приміщення, яке дозволяє скласти перше враження про всю квартиру.
Як його грамотно спланувати і які рішення використати, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Пашковська.
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Можливо, передпокій – не найважливіше приміщення, але саме він створює перше враження про будинок. Я розповім, з яких головних пунктів складається грамотне оформлення передпокою,
– зазначила Пашковська.
За її словами, ці поради допоможуть щодня занурюватися в атмосферу домашнього затишку.
Дизайнерка інтер'єру рекомендує додати у передпокій сіро-зелений, приглушено-рожевий, теракотовий і сіро-синій кольори. За її словами, "всі натуральні відтінки відмінно римуються". При цьому для оздоблення можна використати натуральний камінь і дерево – ці матеріали екологічні і довго прослужать.
Якщо у вас маленький передпокій – все можна виправити за допомогою дзеркальних поверхонь, які візуально розширять простір, і освітлювальних приладів.
Передпокій повинен бути комфортним та функціональним / Фото pinterest
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У передпокої потрібно передбачити м'яку зону. Наприклад, диванчик або пуф, де можна перевзутися або "з комфортом почекати, поки всі домочадці зберуться на прогулянку".
М'яка зона в передпокої – це зручно і затишно / Фото pinterest
У будь-якому передпокої повинні бути системи зберігання для верхнього одягу і інших речей.
У передпокої повинні бути спеціальні меблі для взуття – це допоможе уникнути її скупчення на полицях.
Здавалося б, це прості деталі, але забувши одну з них, ви можете позбавити своє житло частинки затишку,
– додала Анна Пашковська.