Стільниця на кухню: з якого матеріалу вибрати

Вибір стільниці на кухню – процес не такий простий, як може здатися на перший погляд. Це пов'язано з тим, що у кожного матеріалу є свої переваги і недоліки.

Які стільниці найбільш популярні, а також у чому їх плюси і мінуси – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Робоча поверхня кухонної зони – одне з найбільш вразливих місць. Сьогодні ми поділимося достоїнствами і недоліками популярних матеріалів для кухонних стільниць,

– зазначила Морозова.

ЛДСП

До плюсів матеріалу дизайнерка інтер'єру віднесла широкий асортимент, бюджетну ціну, швидке виготовлення і нескладний монтаж. Мінуси: недостатня вологостійкість, слабка термостійкість, нестійкість до агресивних речовин.

МДФ

Цей матеріал – безпечний, екологічний, стійкий до мікроорганізмів і грибків та за прийнятною ціною. До недоліків можна віднести слабку термостійкість, чутливість до вологи і низьку ударостійкість. При цьому Морозова уточнила, що можна взяти фарбований МДФ – він не боїться вологи.

Підбирайте стільницю під фасади й інтер'єр / Фото design-homes

Дерево

Дерев'яні стільниці мають приємну текстуру і стильно виглядають. За словами дизайнерки інтер'єру, за наявності обробки і при правильному догляді, вони вологостійкі. Головний їх плюс – натуральність і екологічність. До мінусів можна віднести необхідність ретельного догляду.

Вибираючи матеріал стільниці, потрібно врахувати всі плюси і мінуси / Фото mebel169

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Натуральний камінь

Плюси цього матеріалу: презентабельний зовнішній вигляд, простота у догляді, довговічність, міцність, висока термостійкість. До недоліків натурального каменю можна віднести видимі стики, високу вартість як матеріалу, так і робіт з його монтажу. Крім того, він досить холодний.

Акриловий камінь

У цього варіанту є багато переваг: відсутність швів і стиків, гігієнічність, довговічність, легкий ремонт у разі необхідності, різноманітність кольорів і фактур. Однак акриловий камінь може псуватися від впливу кислот і барвників. Крім того, цей матеріал досить дорогий.

Ми, звичайно, найбільше любимо акрилові і кварцові стільниці (штучний камінь) і литі раковини до них, коли стільниця лита з раковиною – без стиків і швів. Практично й красиво, але, звичайно, не бюджетно,

– резюмувала Вікторія Морозова.