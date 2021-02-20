Кухня-острів: які нюанси потрібно врахувати, щоб не шкодувати
Кухня-острів – рішення, яке стало дуже популярним і затребуваним останніми роками.
Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Які моменти слід врахувати, щоб правильно облаштувати кухню-острів, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
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Що потрібно врахувати
- Для того щоб зробити острів на кухні, потрібно місце. За словами дизайнерки інтер'єру, слід орієнтуватися не на квадратні метри, а на розміри і розстановку меблів.
Важливо, щоб навколо острова залишалося достатньо простору для проходу і відкривання фасадів. Мінімально допустимий – 1,1 м. Оптимальний – 1,2 м,
– пояснила Рамазанова.
- Існують різні конфігурації кухні: острівна, півострівна і інші. Виберіть той варіант, який вам більше підходить. Пам'ятайте, що до будь-якого острова потрібно підвести освітлення, електрику та інші необхідні комунікації.
- Найбільш часто на острові розміщують варочну панель – передбачте підведення витяжки до неї.
- Якщо ви живете у приватному будинку, на острові також можна розмістити і мийку, оскільки всі комунікації можна спланувати заздалегідь.
Кухня-острів – це зручно і функціонально / Фото pinterest
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- Острів також може бути робочою поверхнею з барною стійкою.
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Якщо стійка йде врівень з робочою поверхнею, то це вже напівбарна стійка. До неї потрібні більш низькі, напівбарні, а не барні стільці,
– порекомендувала Рамазанова.
- Ще один цікавий варіант острів + стандартний стіл.
- За словами дизайнерки інтер'єру, особливо актуальний варіант полегшеного острова-столу.
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