Це вражає: дизайнерські рішення, у реальність яких складно повірити

1 квітня 2023, 22:49
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Джерело:

Boredpanda

Багато хто, плануючи ремонт, орієнтується на нові трендові рішення. Ці ж власники довірили свої домівки унікальним ідеям митців і були вражені результатом.

Здається, що у 2023 вигадати щось оригінальне складно, проте цим творцям дизайну однозначно вдалось це зробити. Ділимось добіркою нетривіальних рішень.

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Автор: Ірина Бенцак