Податок на нерухомість: хто і скільки має заплатити в Україні у 2024 році

Платниками податку на нерухомість в Україні є фізичні та юридичні особи, враховуючи нерезидентів, які є власниками об'єктів житлового й нежитлового типів. Суму для сплати розраховують за площею нерухомості.

Ставку податку на нерухомість встановлюють органи місцевого самоврядування залежно від типу об'єктів та їхнього розташування. Її розраховують у відсотках відповідно до мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. Ставка не може перевищувати 1,5% за 1 квадратний метр.

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Як розраховується податок на нерухомість

За об'єкти житлової нерухомості податок для фізичних осіб розраховується за площу, що перевищує:

для квартир – 60 квадратних метрів

для житлових будинків – 120 квадратних метрів

для різних типів житлової нерухомості, в тому числі їхніх часток, – 180 квадратних метрів.

У 2024 році податок нараховується за звітний 2023 рік, тому ставку вираховують з мінімальної зарплатні, що встановили станом на 1 січня минулого року, а це 6 700 гривень. Відтак максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 гривень (6 700 помножити на 1,5%).

Отже, сума податку залежить від ставки, що встановить місцева рада за розташуванням кожного об'єкта нерухомості, та їхньої загальної площі.

Наприклад, фізична особа є власником квартири загальною площею 65 метрів квадратних у Києві. Сумою податку буде добуток загальної площі квартири, зменшеної на 60 квадратів, та ставки податку в 1,5% (502,5 гривні, тобто 100,5 гривні за метр квадратний).

Де зростуть ціни на житло в новобудовах

У першому півріччі вартість квартир у новобудовах може зрости приблизно на 15%. Це найперше пов'язано зі зростанням собівартості будівництва. За словами експертки Вікторії Берещак, вартість зросте не так різко, як могла б, через стримувальний фактор – обмежений платоспроможний попит.

Ціни на первинні квартири будуть підвищуватися локально, зокрема в Києві, Львові, а також в Ужгороді та Івано-Франківську, куди досі з'їжджаються багато переселенців.