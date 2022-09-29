Буде ще дорожче: в українських ТРЦ зростуть ціни через тарифи на опалення

Через високі тарифи на опалення та ситуацію з курсом долара на тлі воєнних дій в Україні, в торговельних центрах переглянуть ціни на осінні колекції товарів.

Вартість комунальних послуг цього опалювального сезону матиме прямий вплив на сегмент торговельної нерухомості та відповідно ціноутворення та рентабельність магазинів. Як зазначив провідний експерт Colliers Ukraine в сегменті торговельної нерухомості Ігор Заболоцький, процес підвищення послуг ЖКГ почався ще наприкінці минулого року й триває досі.

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Ритейлери підійматимуть ціни на товари, щоб оплатити комуналку

За його словами, під час опалювального сезону 2022 – 2023 року тарифи будуть принципово вищими, ніж торік, і для багатьох компаній це стане досить вагомою витратною частиною.

Більшість орендарів не здійснювали переоцінку товарів літніх колекцій з огляду на підвищення курсу валют НБУ або цей процес було здійснено частково. Однак в осінні колекції буде закладено вартість з огляду на нові реалії та оновлений курс валют. Ймовірно, орендарі одразу не закладатимуть реальний курс, а робитимуть це поступово. З приходом осінніх колекцій варто очікувати чітке коригування цін на товари ритейлерів,

– вважає Заболоцький.

Водночас фахівець наголосив, що попри важку ситуацію в країні за літній період спостерігалася позитивна динаміка зростання товарообігу ритейлерів у найкращих проєктах.

"Найімовірніше, ця тенденція може продовжитися й восени. Водночас зростання оборотів у гривневому еквіваленті не корелюється зі зростанням у валюті з огляду на майже 30% девальвацію", – додав фахівець.

Постраждає також сегмент офісної нерухомості

Раніше керівник департаменту управління проєктами та технічного консалтингу CBRE Ukraine Георгій Ніколаєв зазначив, що на час опалювального сезону уразливими буде також сегмент офісної нерухомості. Найбільше витрат припаде на об'єкти, які користуються централізованою міською системою опалення.

Ніколаєв зазначив, що українським містам пріоритетніше опалювати житлові будинки, критичну інфраструктуру, лікарні, дитячі садочки та школи. Тож щоб зекономити, вони можуть зачинити на зиму частину офісів, а працівників переведуть на дистанційну роботу.