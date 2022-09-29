Стоимость коммунальных услуг этого отопительного сезона будет оказывать прямое влияние на сегмент торговой недвижимости и соответственно ценообразование и рентабельность магазинов. Как отметил ведущий эксперт Colliers Ukraine в сегменте торговой недвижимости Игорь Заболоцкий, процесс повышения услуг ЖКХ начался еще в конце прошлого года и продолжается по сей день.

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Ритейлеры будут поднимать цены на товары, чтобы оплатить коммуналку

По его словам, во время отопительного сезона 2022 – 2023 года тарифы будут принципиально выше, чем в прошлом году, и для многих компаний это станет достаточно весомой расходной частью.

Большинство арендаторов не осуществляли переоценку товаров летних коллекций, учитывая повышение курса валют НБУ или этот процесс был осуществлен частично. Однако в осенние коллекции будет заложена стоимость с учетом новых реалий и обновленного курса валют. Вероятно, арендаторы не будут сразу закладывать реальный курс, а делать это постепенно. С приходом осенних коллекций следует ожидать четкой корректировки цен на товары ритейлеров,

– считает Заболоцкий.

В то же время специалист подчеркнул, что, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, за летний период наблюдалась положительная динамика роста товарооборота ритейлеров в лучших проектах.

"Вероятнее всего, эта тенденция может продолжиться и осенью. В то же время рост оборотов в гривневом эквиваленте не коррелируется с ростом в валюте, учитывая почти 30% девальвацию", – добавил специалист.

Пострадает также сегмент офисной недвижимости

Ранее руководитель департамента управления проектами и технического консалтинга CBRE Ukraine Георгий Николаев отметил, что на время отопительного сезона уязвимыми будет также сегмент офисной недвижимости. Больше всего затрат придется на объекты, которые пользуются централизованной городской системой отопления.

Николаев отметил, что украинским городам приоритетнее отапливать жилые дома, критическую инфраструктуру, больницы, детские сады и школы. Чтобы сэкономить, они могут закрыт на зиму часть офисов, а работников переведут на дистанционную работу.