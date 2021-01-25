Технічні моменти при купівлі житла у новобудові: що потрібно знати

До вибору квартири у новобудові потрібно ставитися дуже відповідально. Більшість будівельних компаній завжди розповідають про переваги свого житла, однак можуть приховати якісь суттєві дефекти чи недоліки.

Оцінити стан майбутньої домівки варто на першому етапі будівництва. Як це зробити та що потрібно знати потенційним власникам житла, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Старт будівництва

Перед початком робіт забудовник складає проєктну документацію, у якій визначені архітектурні, функціонально-технологічні, інженерно-технічні та конструктивні рішення, які будуть використані під час будівництва конкретного житлового комплексу.

Купівля квартири від забудовника починається зі складання договору. Договір є основним документом, який регулює взаємовідносини покупця і фінансової компанії (управителя). У свою чергу, управитель здійснює свою діяльність на основі угоди із забудовником, – пояснили в РІЕЛ.

Інвестор має ознайомитися з усіма пунктами договору та випискою з технічної документації, а також з'ясувати, чи є у забудовника технічні умови для проведення робіт від енергопостачальних компаній.

Завдяки проєктній документації потенційний покупець може дізнатися, яка технологія та матеріали будуть використані для будівництва об'єкту. Макет будови дозволить ознайомитися із розташуванням вибраної квартири та оцінити вид з вікон майбутнього житла.

Крім того, до початку будівництва потрібно впевнитися, що забудовник отримав усі необхідні дозволи від організацій, які мають на даній ділянці свої комунікації. Це необхідно для того, щоб у майбутньому не виникло проблем з підключенням ЖК до газорозподільних, водопровідних або опалювальних мереж.

Уважно ознайомтеся з договором та проєктною документацією / Фото riel

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Завершення будівництва ЖК

Більшість потенційних покупців житла на первинному ринку не знає, що потрібно врахувати, купуючи квартиру. Люди впевнені, що якщо роботи виконуються у строк, – причин для хвилювання немає. Однак не все так просто – варто перевірити якість будівництва, коли об'єкт буде готовий. Зокрема, потрібно оглянути місця з'єднання стін і перекриттів, побачити, що на поверхні панелей і перекриттів немає тріщин і патьоків.

Коли будівництво буде завершено, уважно огляньте квартиру / Фото riel

Огляд квартири після оздоблювальних робіт: на що звернути увагу

Якість оздоблювальних робіт впливає на вартість нерухомості (особливо це стосується елітного житла), тому варто уважно перевірити матеріали та системи, які встановлені у квартирі. Їхні характеристики мають відповідати тим, що були зазначені у договорі і проєктній документації. Є забудовники, які економлять та встановлюють на об'єктах дешевші батареї, системи вентиляції, віконні та дверні конструкції та ін. Звичайному покупцеві це важко помітити під час огляду, тому краще скористатися послугами фахівця.

Житло має відповідати характеристикам, зазначеним у договорі та проєктній документації / Фото riel

Як оцінити якість оздоблювальних робіт: 5 порад від РІЕЛ

Для того щоб перевірити, наскільки рівно лягла штукатурка, скористайтеся ліхтарем. Промінь світла потрібно спрямувати уздовж стіни. Так ви зможете побачити усі нерівності. Важливо: якщо ви плануєте фарбувати стіни – шар штукатурки має бути ідеально рівним. Вертикальність стін допоможе визначити схил.

Його можна зробити зі звичайної нитки і невеликого вантажу. Кут нахилу підлоги і стелі визначають за допомогою рівня. Відхилення від вертикалі і горизонталі не повинні перевищувати 15 мм (при поліпшеній обробці – 10 мм, при високоякісної – 5 мм), – пояснили у РІЕЛ.

Якщо ви оцінюєте якість штукатурки і фарбування – робіть це у світлий час доби та в сонячну погоду. Відтінок має бути рівномірним. Якщо шпалери клеяться внахлест, це потрібно робити у напрямку від переважаючого джерела світла (вікна). Бічні краї, які будуть зверху, повинні розташовуватися у бік вікна. Зверніть увагу: шпалери не мають потрапляти на лиштви та плінтуси. Щоб визначити якість плиткових робіт – скористайтеся звичайною лінійкою. Вона має щільно прилягати до плиток всією площиною. Для перевірки надійності фіксації плиток – потрібно постукати.

Дзвінкі звуки свідчать про порожнечі. У міжплиткових швах не повинно бути великих і глибоких щілин. Навіть в кутках кімнати. Всі недоліки потрібно виявити до підписання акту прийому-передачі нерухомості. Про них треба обов'язково повідомити забудовнику, – наголосили у РІЕЛ.

Обов'язково перевіряйте якість оздоблювальних робіт на об'єкті / Фото riel