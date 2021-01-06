Власна нерухомість у Києві та Львові – мрія багатьох людей. Проте ціни на житло з кожним роком зростають і наздогнати їх стає все складніше.

Як можна дешево та вигідно придбати житло у столиці України та атмосферному Львові, розповідає Нерухомість 24.

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Як зекономити на купівлі житла

Кожен, хто хоче обзавестися власним житлом, опиняється перед вибором – "вторинка" чи новобудова. Розглянемо, як можна зекономити в обох варіантах, та що все ж вигідніше.

Терміновий продаж

Цей варіант стосується житла на вторинному ринку. Доволі часто зустрічаються привабливі пропозиції, коли квартиру можна купити з великою знижкою (10-20%). Але тут є нюанси та ризики, які варто врахувати: на терміновий продаж виставляють житло без ремонту (який може коштувати 50% від ціни квартири), з серйозними боргами за житлово-комунальні послуги, а також об'єкти з сумнівними документами. Крім того, на покупця лягають додаткові витрати (податки, нотаріальне оформлення та ін.).

Розстрочка та акції від забудовників

Купити квартиру дешево у новобудові у Києві та Львові можна завдяки цікавим пропозиціям від забудовників. Житло у якісному новому будинку – це не лише комфорт, чистота та гарні умови для дітей, але й можливість не платити всю суму одразу. Так, початкові витрати суттєво знижуються, адже можна взяти нерухомість у розстрочку, внести перший внесок від 10% і поступово сплачувати вартість квартири. Крім того, забудовники періодично дають кредитні канікули, що дуже зручно.

Корпорація Нерухомості РІЕЛ оголосила вигідну акцію / Фото riel

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Де дешево купити якісне житло у Києві та Львові

Січень – святковий місяць, тому новорічні дива тривають. Корпорація Нерухомості РІЕЛ оголосила неймовірну акцію для тих, хто мріє про власне житло, та дарує до 50 тисяч грн знижки на перший внесок для придбання квартири або комерційної нерухомості у будь-якому житловому комплексі Львова або Києва.

РІЕЛ Надійний забудовник з бездоганною репутацією, який протягом 17 років будує якісне та комфортне житло в Україні. Корпорація Нерухомості РІЕЛ здала в експлуатацію десятки об'єктів та заслужено отримала довіру покупців, які раді знову і знову повертатися до надійного девелопера.

Взяти участь може кожен, хто зробить перший внесок внесок у розмірі від 10% до 60% вартості квартири або комерційного приміщення.

Акція від РІЕЛ – це вигода для всіх! Але і на цьому Корпорація Нерухомості не зупиняється й дарує ще один сюрприз для майбутніх мешканців своїх ЖК – 2 місяці канікул на виплати!

Ми завжди піклуємося про своїх інвесторів і йдемо назустріч у нестабільні часи пандемії, коли планувати дороговартісні покупки досить непросто. Саме тому клієнти, які в січні вирішили оформити купівлю житлової чи комерційної нерухомості на виплату частинами, отримають можливість перенести два чергові щомісячні платежі за графіком на "потім", – розповіли в РІЕЛ.

Важливо: правом перенесенням платежу можна скористатися в будь-який місяць (крім першого внеску) і навіть перенести оплати в кінець графіка виплат.

Якщо ви давно мрієте мати своє затишне житло у Києві чи Львові від надійного забудовника – не втрачайте свій шанс отримати найвигідніші умови.

Покваптеся! Квартири розлітаються, а акція діє до 31.01.2021 року.