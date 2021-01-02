Кожна людина, яка хоче придбати житло, постає перед вибором – новобудова чи вторинний ринок? Вирішити не так просто, адже варто зважити всі за та проти.

Про особливості, нюанси, переваги та недоліки обох видів житла, розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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РІЕЛ Корпорація нерухомості, яка протягом 17 років працює на українському ринку та зарекомендувала себе надійним партнером. Про це свідчать десятки об'єктів, зданих в експлуатацію, і бездоганна репутація. Компанія є членом Асоціації Західноукраїнських забудовників та відзначена різноманітними нагородами і подяками. Проте найбільшою цінністю в РІЕЛ вважають довіру покупців, які повертаються до них знову і знову.

Складний вибір: новобудова чи вторинне житло

Доволі часто покупці звертають увагу на вторинний ринок. Чому? Все просто. Багатьом здається, що "стара" квартира – зрозуміла, надійна, а жити в ній можна одразу. Однак варто врахувати, що на сьогоднішній день на ринку є безліч нової якісної та комфортної нерухомості, яка не лише "переплюне" радянські будинки, але й задовільнить найвибагливішого покупця. При цьому квартира у новобудові коштуватиме значно дешевше, ніж на вторинному ринку.

"Вторинка" вважається передбачуваним варіантом. Всі знають, які планування у будинках радянського періоду. Тому іноді достатньо одного перегляду , щоб оцінити стан житла та домовитися про угоду.

вважається передбачуваним варіантом. Всі знають, які планування у будинках радянського періоду. Тому , щоб оцінити стан житла та домовитися про угоду. У квартиру в новобудові також можна переїхати одразу, але у тому разі, якщо будинок введений в експлуатацію. Якщо ж комплекс ще будується – інвестор знає планування, проте може лише уявляти, як виглядатиме квартира.

І у "вторинки", і у новобудов є свої особливості / Фото riel

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Які ризики існують при купівлі квартири

Купуючи квартиру у новобудові, інвестор ризикує втратити гроші через безвідповідальність чи некомпетентність забудовника. Трапляється, що терміни будівництва не співпадають з заявленими і сильно затягуються. Іноді буває, що процес зупиняється на невизначений термін. Такий ризик існує незалежно від стадії будівництва – іноді об'єкт готовий, але не введений в експлуатацію чи не підключений до комунікацій. Щоб уникнути подібних проблем, потрібно ретельно перевірити забудовника та його репутацію.

Є категорія людей, які вважають, що "вторинка" є синицею в руках. Однак саме на вторинному ринку найчастіше трапляються афери, через які покупці залишаються і без грошей, і без житла.

Первинна нерухомість: переваги та недоліки

Найчастіше потенційні покупці ставлять під сумнів якість житла у новобудовах. Здебільшого йдеться про можливі дефекти, низьку якість матеріалів, відсутність оздоблювальних робіт та віддаленість від зупинок громадського транспорту. Проте подібні побоювання часто є безпідставними.

Сучасні житлові комплекси будують з використанням новітніх технологій, матеріалів і систем, що мають високу енергоефективність і відмінні теплоізоляційні характеристики. Вони дозволяють створити вдома комфортну обстановку і заощадити на комунальних послугах. Деякі квартири здають в експлуатацію без внутрішнього оздоблення і міжкімнатних перегородок. Це дає можливість новоселам самостійно робити планування і втілювати будь-який дизайн інтер'єру. Люди, які не хочуть витрачати час і гроші на ремонт в новобудові, можуть вибрати квартиру з оздоблювальними роботами, – пояснили в Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

Варто уточнити, що від матеріалів та якості оздоблювальних робіт залежать клас нерухомості та її вартість.

Крім того, безліч нових житлових об'єктів знаходяться поблизу зупинок громадського транспорту та поруч з важливими об'єктами інфраструктури (дитячими садками, школами, лікарнями, магазинами та ін.). Біля нових будинків є дитячі та спортивні майданчики, паркінги, гарна прибудинкова територія та зона відпочинку.

Однією з головних переваг первинної нерухомості є можливість придбати її за доступною ціною. Наприклад, якщо укласти договір з девелопером на стадії котловану, то нова квартира обійдеться вам на 30-35% дешевше.

Житло на етапі котловану коштуватиме значно дешевше / Фото riel

Вторинне житло: плюси та мінуси

Один з серйозних недоліків "вторинки" пізнього радянського періоду – панельна технологія будівництва з використанням залізобетонних конструкцій. Через це у будинках дуже погана шумо- і теплоізоляція. Проте планування у них досить прийнятні. Будинки 60-70-х років минулого століття (також переважно панельні) мають незручні планування і маленьку площу.

У "сталінок", зведених в 30-50-х роках 20 століття, відмінна репутація. У них великі кімнати, високі стелі і чудова звуко- і теплоізоляція. Їх основним недоліком є ​​тільки відсутність повноцінного балкона. Однак житло, що будувалось 60-80 років тому, вимагає значних капіталовкладень. У "сталінках" треба міняти не тільки вікна, двері і внутрішнє оздоблення, але і всі комунікації. Ремонтувати старішу вторинну нерухомість ще важче. У таких будинках нерідко зруйновані навіть стіни, – пояснили в РІЕЛ.

Більшість покупців вважають головною перевагою "вторинки" доступність, однак це стосується лише маленьких панельних квартир у віддалених районах міста. Якщо ж говорити про "сталінки" у центрі – їхня вартість дуже висока. Також варто враховувати, що біля старих будинків немає великих парковок (що сильно ускладнює життя автомобілістам), а іноді навіть дитячих майданчиків, балконів та ліфтів. Як бачимо, в цьому плані новобудова суттєво виграє.

"Вторинка" має суттєві недоліки у порівнянні з новобудовою / Фото riel

Що відбувається на ринку нерухомості

Останніми роками у Києві та Львові зросла кількість людей, які обирають житло на первинному ринку. Цей показник на 15-20% перевищує статистику "вторинки". Важливо, що це відбувається, незважаючи на тенденцію до зростання цін на нову нерухомість.

Новобудови залишаються більш привабливим варіантом, оскільки він дозволяє купити квартиру з ремонтом від забудовника з початковим внеском 5-7 тисяч дол. Зрозуміло, що "вторинку" за такі гроші не купиш, а іпотеку доступною не назвеш. При цьому забудовники надають розстрочку, що дозволяє здійснювати платежі щомісяця.

У той же час власники квартир старого фонду не поспішають знижувати ціну, очікуючи падіння первинного ринку. Однак нові житлові комплекси активно будуються і користуються шаленим попитом. Що ж обрати для себе – нову квартиру чи "вторинку" – кожен вирішує сам.

У Києві та Львові більшість обирає новобудови / Фото riel