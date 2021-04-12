Як підібрати текстиль для квартири та будинку: поради, які допоможуть не помилитися

Текстиль в інтер'єрі грає важливу роль. Він може візуально збільшити приміщення, зробити його світлішим, додати затишку і задати настрій.
Вибираючи текстиль слід враховувати деякі нюанси. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Юлія Логачова.
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Оздоблювальні роботи завершені, меблі розставлені, а відчуття завершеності ремонту немає?! У чому ж справа? А вся справа у ганчірочках! Так-так, саме в них, адже найчастіше текстиль вирішує, закінчений ваш ремонт чи ні. Приділіть більше уваги шторам, подушкам, килимам, постільній білизні, скатертинам і відчуття завершеності не змусить себе чекати!
– зазначила Логачова.
За її словами, немає жодних правил при підборі текстилю, вибір обмежений лише уявою і відчуттям стилю.
Секрети правильного підбору текстилю
- Підберіть комплекти текстилю за сезонами. Таким чином ви зможете регулярно, але не затратно і швидко оновлювати інтер'єр.
- Для того щоб правильно вибрати тканини, візьміть зразки й подивіться, як вони виглядатимуть в інтер'єрі при різному освітленні та в різний час доби.
- Звертайте увагу на світлопроникність і зносостійкість тканин.
Якщо інтер'єр у сіро-бежевих тонах – експериментуйте з кольором текстилю. Його можна легко замінити в будь-який момент.
- Контрастний колір дозволить зробити текстиль "головним героєм" інтер'єру.
Гарний текстиль стане родзинкою інтер'єру / Фото pinterest
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- Текстиль перед покупкою потрібно обов'язково помацати й відчути матеріал.
- Якщо ви вибираєте тканини з візерунками, принтами, орнаментами, пам'ятайте, що вони повинні поєднуватися із загальним стилем.
- При підборі штор, пам'ятайте, що вони мають добротно драпіруватися і злегка торкатися підлоги, тому не економте на метражі.
Гарний текстиль перетворить приміщення / Фото pinterest
- Якщо ви хочете візуально збільшити простір, підберіть штори в колір стін.
- Використовуючи шпалери з візерунком, у кімнаті повинні бути однотонні штори.
- Якщо стіни у приміщенні яскравого кольору, вибирайте текстиль у спокійних тонах.
- Щоб додати світла в інтер'єр, використовуйте кілька світлих декоративних подушок.