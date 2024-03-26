Експерти кажуть, що існує ризик пошкодження телевізора під дією тепла. Крім того, ви можете зіштовхнутися зі структурними, оглядовими та естетичними проблемами.

Зверніть увагу Як знешумити стіни у квартирі: професійні поради від девелопера

Якість

Сучасна вітальня з телевізором над каміном / Фото Studio McGee

Телевізор може пошкодитися від тепла та залишків диму з каміна. Це може призвести до несправностей, скоротити його термін використання та навіть призвести до погіршення якості зображення з часом.

"Розміщення телевізора над дров'яним каміном може бути ризикованим, оскільки тепло та дим, що виділяються, можуть пошкодити його", – каже американський технік Девід Мілошев.

За його словами, на справність телевізора вплине саме дровʼяний камін. Про електричні чи газові каміни хвилюватися не варто.

Структурні міркування

Для телевізора може знадобитися спеціальне кріплення або додаткове зміцнення. Це особливо важливо в будинках з цегляною кладкою або димоходом.

Обов’язково вибирайте кріплення для телевізора, яке витримає вагу та розмір телевізора. Як правило, ви повинні встановити телевізор на висоті 150 – 170 сантиметрів над підлогою та 15 – 30 сантиметрів над каміном.

Кут огляду та комфорт

Оскільки камін зазвичай займає центральне місце у вітальні, а сидіння розташовують навпроти. доцільно встановити над ним телевізор.

Проте таке розташування може призвести до дискомфорту та напруги шиї через його піднесене положення.

Естетичність

Хоча поєднання сучасної техніки з традиційними елементами іноді може створити елегантний і сучасний вигляд, воно не для естетики кожного будинку. Наприклад, 75-дюймовий екран у елегантному класичному інтер’єрі може трохи порушувати дизайн.

На щастя, у деяких випадках вирішення цієї проблеми просте – інтеграція телевізора в нішу на стіні або в шафу. Тобто його можна стильно замаскувати телевізор, не порушуючи стиль кімнати.