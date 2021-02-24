Темна стеля у квартирі: всі за і проти

Джерело:Інстаграм Вікторії Морозової
Найбільш часто у квартирах і будинках роблять стелі в білому кольорі, а ось темні відтінки використовуються досить рідко.
За допомогою темної стелі можна створити затишний інтер'єр, якщо дотримуватися кількох правил, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Є така думка, що єдино правильний варіант стелі – це білий, тому що темна стеля робить кімнату нижчою і меншою. Чи так це? Якщо дотримуватися низки правил, то за допомогою темної стелі можна створити дійсно затишний інтер'єр,
– зазначила Морозова.
Застосовуйте темні кольори у тих приміщеннях, де хочете створити камерність, додати затишку. Темний колір дає нам відчуття захищеності, заспокоює,
– порекомендувала дизайнерка інтер'єру.
Темна стеля може створити акцент в інтер'єрі / Фото roomester
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Пам'ятайте, темні кольори – це не похмуро! Вони можуть допомогти створити настрій приміщенню, додати драматичності або ж навпаки камерності і затишку. Все залежить від світлового сценарію, поєднання кольорів, акцентів, самого відтінку, його насиченості,
– резюмувала Вікторія Морозова.