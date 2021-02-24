Найбільш часто у квартирах і будинках роблять стелі в білому кольорі, а ось темні відтінки використовуються досить рідко.

За допомогою темної стелі можна створити затишний інтер'єр, якщо дотримуватися кількох правил, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Є така думка, що єдино правильний варіант стелі – це білий, тому що темна стеля робить кімнату нижчою і меншою. Чи так це? Якщо дотримуватися низки правил, то за допомогою темної стелі можна створити дійсно затишний інтер'єр,

– зазначила Морозова.

Темна стеля у квартирі: основні правила

Якщо стеля на об'єкті нижче 3 метрів, не рекомендується використовувати один колір . За словами дизайнерки інтер'єру, окремі ділянки можна забарвити у темний колір, зонуючи кімнату. Також темна стеля стане відмінним рішенням у тих приміщеннях, де немає ризику "втратити" висоту. Наприклад, у передпокої або гардеробній.

. За словами дизайнерки інтер'єру, окремі ділянки можна забарвити у темний колір, зонуючи кімнату. Також темна стеля стане відмінним рішенням у тих приміщеннях, де немає ризику "втратити" висоту. Наприклад, у передпокої або гардеробній. Темна стеля – варіант не для всіх стилів. Наприклад, його не слід використовувати у скандинавському або середземноморському стилі. У той же час темні відтінки для стелі допоможуть зробити крутий акцент у мінімалістичний інтер'єрах, стилі хай-тек і лофті.

Застосовуйте темні кольори у тих приміщеннях, де хочете створити камерність, додати затишку. Темний колір дає нам відчуття захищеності, заспокоює,

– порекомендувала дизайнерка інтер'єру.

Темна стеля може створити акцент в інтер'єрі / Фото roomester

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Обов'язкова умова для приміщення з темною стелею – гарне освітлення. Пам'ятайте, що багато точок штучного світла – необхідність.

для приміщення з темною стелею – гарне освітлення. Пам'ятайте, що багато точок штучного світла – необхідність. Ще один відмінний варіант – світлі стіни + підлога і темна стеля як головний акцент. Також темний колір можна використовувати додатково на одній зі стін.

Пам'ятайте, темні кольори – це не похмуро! Вони можуть допомогти створити настрій приміщенню, додати драматичності або ж навпаки камерності і затишку. Все залежить від світлового сценарію, поєднання кольорів, акцентів, самого відтінку, його насиченості,

– резюмувала Вікторія Морозова.