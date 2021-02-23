Який стиль інтер'єру вибрати, якщо бюджет обмежений: порада дизайнерки
Вибираючи стиль інтер'єру для квартири або будинку, важливо враховувати не тільки смаки і переваги членів сім'ї, але й бюджет.
Джерело:Інстаграм Наталі Руснак
Які стилі є бюджетними, а які – дуже дорогими, дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.
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Який стиль інтер’єру є найдешевший? А який найдорожчий? Пройдемося по основних трендових стилях,
– зазначила Руснак.
Скандинавський стиль
За словами дизайнерки інтер'єру, це один з найбюджетніших варіантів на сьогоднішній день. Йому притаманні однорідні стіни та невибагливі меблі. Найчастіше, це предмети меблів білого кольору + дерево. Таких варіантів на ринку дуже багато, тому облаштувати інтер'єр можна досить бюджетно.
Скандинавський стиль багато років знаходиться у тренді / Фото design-homes
Лофт
Наталя Руснак пояснила, що лофт також є недорогим стилем. Це пов'язано з тим, що ринок переповнений відповідними меблями. У той же час вона пояснила, що варто обирати якісні предмети.
Можна обрати шпалери під цеглу, потерті стіни, меблі з ДСП під дерево, і бетон… Все буде таке… Дуже псевдо… А щоб зробити справжній індустріальний стиль, потрібен більший бюджет і велике бажання, адже тут немає готових рішень і потрібно проявити фантазію і докласти рук,
– наголосила дизайнерка інтер'єру.
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Сучасна класика
Цей стиль інтер'єру не можна назвати дешевим, адже найчастіше використовується ліпнина і традиційні форми в меблях. За словами Руснак, таке оздоблення дорожче, ніж звичайне, на 30-40%.
Мінімалізм
Здавалося б, мінімум деталей... Все просто. Чому не дешево? Все просто – мінімум деталей, але максимум якості. У мінімалізмі всі фактури, лінії, площини – все дуже добре проглядається і саме за рахунок ідеальності у всьому мінімалізм себе проявляє,
– наголосила дизайнерка інтер'єру.
Вона порекомендувала не поспішати обирати цей стиль, якщо бюджет обмежений.
Стиль мінімалізм – задоволення не з дешевих / Фото trizio
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