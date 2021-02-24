Плануючи ремонт квартири чи будинку, один з найважливіших моментів, з яким потрібно визначитися – палітра кольорів.

Які кольори та відтінки у тренді у 2021 році – розповіла дизайнерка інтер'єру Наталя Руснак.

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Тренди інтер’єрних кольорів 2021 року. Сьогодні поговоримо саме про це,

– зазначила Руснак.

Які кольори у тренді

Тренд 1

Використання теплих відтінків як основи інтер'єру. До них відносяться: теплий сірий, карамельний, кава з молоком. За словами дизайнерки інтер'єру, ці кольори створюють затишок і тепло вдома.

Тренд 2

Використання червоно-помаранчевих відтінків, які нагадують колір цегли, глини та країни, де тепло (Італія, Іспанія). Руснак уточнила, що ці кольори підійдуть і як основа для інтер'єру, і як акцент у поєднанні з теплими нейтральними відтінками.

Тренд 3

Використання пастельних відтінків: м'ятного, зеленого, жовтого кольорів.

Якщо раніше ці кольори зустрічалися як вкраплення, то зараз ці відтінки отримують все більшу популярність і їх можна побачити як основу для створення інтер'єру,

– додала Наталя Руснак.

Лавандовий відтінок додасть свіжості інтер'єру / Фото trizio

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Вона зазначила, що також можна використовувати лавандові і рожеві пастельні відтінки – вони додадуть свіжості інтер'єру.

Тренд 4

Насичені відтінки в палітрі кольорів в інтер'єрі. Це можуть бути і теплі, і холодні відтінки. Головна умова – вони мають гармоніювати в інтер'єрі.

Тренд 5

Використання блакитних відтінків в інтер'єрі. За словами дизайнерки інтер'єру, саме вони наповнять приміщення простором і свіжістю.

Інтер'єр у блакитних відтінках – не лише стильно, але і свіжо / Фото roomester