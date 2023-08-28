Які кольори поєднуються з темно-синім: найкращі комбінації для вашого інтер'єру
Джерело:Homes & Gardens
Є так багато кольорів, які поєднуються з темно-синім. Та дизайнери звузили перелік, залишивши тільки свіжі, сміливі та актуальні комбінації.
Червоний і білий є найзвичайнішими "компаньйонами" темно-синього, але є й інші кольори, які його ідеально доповнюють. Ви можете спробувати ці комбінації, незалежно від того, використовуєте ви темно-синій як основний відтінок чи як акцентний.
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