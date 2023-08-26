П'ять трендових кухонь у стилі "тиха розкіш", які будуть актуальні завжди
Джерело:Homes & Gardens
"Тиха розкіш" – теплий, витончений стиль та спосіб декорування інтер'єрів. Він, мабуть, є найбільш стриманою та елегантною тенденцією 2023 року.
На щастя, для досягнення тихого розкішного вигляду кухні не обов'язково треба витрачати багато грошей. До того ж цю естетику напрочуд легко відтворити самостійно. Ваша кухня буде не тільки красивою, але й позачасовою. Ось 5 дизайнів для натхнення.
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