П'ять трендових кухонь у стилі "тиха розкіш", які будуть актуальні завжди

"Тиха розкіш" – теплий, витончений стиль та спосіб декорування інтер'єрів. Він, мабуть, є найбільш стриманою та елегантною тенденцією 2023 року.

На щастя, для досягнення тихого розкішного вигляду кухні не обов'язково треба витрачати багато грошей. До того ж цю естетику напрочуд легко відтворити самостійно. Ваша кухня буде не тільки красивою, але й позачасовою. Ось 5 дизайнів для натхнення.

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Темно-коричнева кухня з акцентним острівцем

Дуже атмосферна кухня з темним інтер'єром / Фото Elicyon

Кухня в стилі "тихої розкоші" часто схожа на вітальню

Мармур використовують дуже часто, адже це розкішний матеріал / Фото Michael PH Clifford

Тонкий гламур та елегантність

Кухня з вдало підібраним декором / Фото Rima Suqi

Світла кухня з ребристими поверхнями

Ребристі акценти стають частиною стилю "тиха розкіш" / Фото Michael Sinclair

Для "тихої розкоші" характерні натуральні матеріали

Обирайте якісне дерево, як у скандинавських дизайнах / Фото Sola Kitchens