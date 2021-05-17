ТОП-10 найвищих будинків Києва: рейтинг та фото

Багато забудовників Києва з початку 2000-х років реалізували в місті масштабні проєкти висотних будівель. Якщо ви плануєте купити нерухомість із прекрасним видом або просто цікавитеся, який будинок у Києві найвищий, то ознайомтеся з нашим рейтингом ТОП-10 хмарочосів столиці. Багатоповерхові будівлі в межах міста вражають своїми оригінальними архітектурними рішеннями та функціональністю.

Купівля квартири або офісу на високому поверсі має безліч переваг: крім захоплюючих видів із вікна, ви отримуєте захист від вуличного шуму і пилу. Також нерухомість на останніх поверхах висоток завжди вважалася найпрестижнішою та статуснішою.

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Рейтинг 10 хмарочосів з фото

Найвищі будинки в Києві побудовано за сучасними технологіями та розташовано в районах із добре розвиненою інфраструктурою. Одні з них використовуються як житлові комплекси, а деякі – як бізнес- і торгово-розважальні центри.

1. БЦ Carnegie Center + Tower

Хмарочос розташований за адресою Кловський узвіз, 7а і вважається найвищим житловим будинком у Києві та Україні. Будівництво завершилося у 2012 році, висота будівлі складає 168 метрів. Будинок складається з житлового комплексу на 47 поверхів і бізнес-центру на 18 поверхів. Офісна частина і житловий будинок з'єднуються між собою переходом. Кількість поверхів під час проєктування будинку було обмежено через літаки, що пролітають над Києвом. Вежа поділена на яруси, що за задумом архітектора повинно було підвищити сполучуваність сучасного хмарочоса з дзвіницею Києво-Печерської лаври.

БЦ Carnegie Center + Tower / Фото xoffice

2. БЦ "Гулівер"

Висота хмарочоса – 141 метр, будівля введена в експлуатацію у 2013 році. Комплекс складається з двох секцій: перша – великий торгово-розважальний центр, що має в собі: супермаркети, бутики, кінотеатри, ресторани; друга – бізнес-центр преміумкласу з офісами різних компаній і корпорацій. Є підземний і наземний паркінги, швидкісні ліфти, будівля обладнана сучасними системами кондиціонування, водо- і теплопостачання. Це найвищий будинок у Києві, виконаний в стилі модернізму.

БЦ "Гулівер" / Фото inforesist

3. БЦ "Парус"

Будівництво почалося у 2003 році, офіційне відкриття відбулося у 2007 році. У хмарочосі розташований бізнес-центр на 33 поверхи, висота будівлі – 136 метрів. Є багаторівневий паркінг і велостоянка, в будівлі працюють 11 ліфтів, включаючи пожежний та ліфти для паркінгу. На перших поверхах розташовані: магазини, ресторани, кав'ярні, кінотеатр. Бізнес-центр має надійну систему безпеки, сучасні комп'ютерні та телефонні мережі.

БЦ "Парус" / Фото naiukraine

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4. БЦ 101 Tower

Хмарочос знаходиться на вулиці Льва Толстого, 57 і складається з 27 поверхів. Висота будівлі з дахом складає 116 метрів, будівництво почалося у 2009 році та закінчилося у 2012 році. Хмарочос виконаний в стилі модернізм і є сучасним бізнес-центром преміумкласу. Офіси розташовані з 7 по 27 поверх, а на нижніх поверхах знаходяться: ресторани, паркінг, фітнес-центр, салони краси, банк. Для зручності співробітників і відвідувачів бізнес-центру функціонують 10 швидкісних ліфтів. Будівля вдало розташована в діловому центрі столиці з відмінною транспортною розв'язкою.

БЦ 101 Tower / Фото kandevelopment

5. ЖК на проспекті Героїв Сталінграда, 2

Комфортабельний житловий комплекс бізнес-класу складається з двох висотних будівель. Здане в експлуатацію у 2014 році, висота будівель – 112 метрів, в кожній по 30 поверхів. З квартир житлового комплексу відкривається унікальний панорамний вид на Дніпро, територія упорядкована підземним паркінгом, дитячими майданчиками, зонами відпочинку. Комплекс налічує 249 квартир, включаючи пентхауси. Інфраструктура району стрімко розвивається, в кроковій доступності розташовані популярні ресторани, торгово-розважальні центри, Оболонська набережна.

ЖК на проспекті Героїв Сталінграда, 2 / Фото bild

6. ЖК Silver Breeze

Будівництво почалося у 2003 році, за проєктом комплекс складається з трьох будівель баштового типу на 33 поверхи кожен. Висота будівель – 111 метрів. Дві висотки були добудовані та здані у 2009 році, тоді як третя залишилася недобудованою. Будинки оснащені сучасними комунікаціями та системами шумоізоляції. З вікон відкривається прекрасний вид на правий берег Дніпра. Територія облагороджена зеленими зонами, дитячими майданчиками, паркінгом. Розвинена інфраструктура і хороша транспортна розв'язка робить ЖК престижним і комфортним для життя.

ЖК Silver Breeze / Фото ostroyke

7. ЖК "Новопечерські Липки"

Хмарочос розташований за адресою: вулиця Драгомирова, 14 і налічує 31 поверх. Висота будівлі – 108 метрів, будівництво закінчилося у 2012 році. Багатоквартирний будинок бізнес-класу розташований в сучасному житловому комплексі з упорядкованою територією та підземним паркінгом в престижному Печерському районі Києва. Інфраструктура складається з: ресторанів, фітнес-центрів, кінотеатрів, парків і зони відпочинку.

ЖК "Новопечерські Липки" / Фото mayak

8. ЖК "Дніпровські вежі"

Згідно з проєктом, комплекс повинен був складатися з шести веж по 35 поверхів. У комплексі передбачений великий підземний паркінг і вертолітні майданчики на кожному з будинків. Будівництво почалося в 1999 році, але так і не було закінчено. Висота недобудованих веж становить 108 метрів, комплекс розташований у Києві на Троєщині. З 2011 року будівництво хмарочосів повністю заморожено через недостатнє фінансування.

ЖК "Дніпровські вежі" / Фото youtube

9. ЖК на вулиці Ревуцького, 9

Хмарочос складається з 34 поверхів і має висоту 107 метрів. Будівництво почалося у 2012 і закінчилося у 2014 році. Багатоквартирна будівля комфорт-класу знаходиться поруч з озером, тому з вікон відкривається гарний панорамний вид. Комплекс обладнано підземним паркінгом на 84 паркомісця, сучасними системами опалення та водопостачання. ЖК побудований за технологією "теплий будинок", територія упорядкована, поруч знаходиться транспортна розв'язка.

ЖК на вулиці Ревуцького, 9 / Фото lun

10. ЖК PecherSky

Сучасний хмарочос заввишки 105 метрів налічує 27 поверхів. Зданий в експлуатацію у 2013 році. Житловий комплекс преміумкласу складається з 219 квартир і закритої території. Є підземний багаторівневий паркінг на 285 паркомісць. Будівля розташована в самому центрі міста, в районі з відмінною інфраструктурою та транспортною розв'язкою. Територія упорядкована, є дитячий та спортивний майданчики, комфортабельні зони відпочинку.

ЖК PecherSky / Фото bild