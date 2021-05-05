У квартирах розрізняють три види планування. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.
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Останнім часом квартири з вільним плануванням стають популярнішими у забудовників і покупців. Але квартири на вторинному ринку дешевші й найчастіше мають закрите планування, де кімнати розділені стінами. Ми розглянемо важливе питання, яке планування квартири обрати й не прогадати,
– зазначила Морозова.
Як вибрати планування
За словами дизайнерки інтер'єру, кожен вид планування має свої переваги та недоліки. Однак вибір залежить від способу життя власників, складу сім'ї, характеру та звичок.
3 варіанти планування
- закрита;
- відкрита;
- закрита з суміщенням кухні та вітальні.
Закрите планування відмінно підходить для великої родини, що включає 2-3 покоління, шанувальників самоти та консерваторів. У такому рішенні кожна кімната абсолютно ізольована одна від одної. Квартири з подібними плануваннями є в будівлях різного віку.
Чим старший будинок, тим меншою й вужчою в ньому буде кухня. Також пережитком минулого вважається прохідна вітальня, яка не може повністю функціонувати, як окреме приміщення,
– уточнила дизайнерка інтер'єру.
Відкрите планування найчастіше вибирається з людьми, у яких бюджет обмежений чи навпаки дозволяє реалізувати будь-які рішення.
Відкрите планування найчастіше зустрічається в новобудовах / Фото pinterest
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Виходить своєрідний "відкритий космос", який виглядає більш просторим, ніж є насправді. Єдине, на що спирається дизайнер при створенні такого житла – особисті уявлення господаря про те, що потрібно йому й гостям,
– пояснила Вікторія Морозова.
Компромісне планування – найраціональніший варіант, за словами дизайнерки інтер'єру. В цьому випадку кухня, вітальня та їдальня об'єднуються, а приватна частина залишається ізольованою. У такій квартирі простір сприймається більш просторим.
У компромісному плануванні об'єднують кухню з вітальнею та їдальнею / Фото pinterest