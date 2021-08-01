У 2011 році вартість об'єкту переоцінили, тому Трампу довелося заплатити більше, ніж потрібно було. Наразі владу просять повернути кошти.

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Про який хмарочос йдеться

Готель-хмарочос Дональда Трампа, який також називають Trump Tower Chicago, розташований у Чикаго (штат Іллінойс) на березі однойменної річки. Це другий за висотою об'єкт в Чикаго й п'ятий – у США. Його висота – 423 метри. У будівлі працює готель на 339 номерів, який був відкритий у 2008 році, ресторан, торгові площі, спа-центр і кондомініуми.

Важливо! Дональд Трамп заявляв, що його хмарочос стане найвищою будівлею у світі. Однак у зв'язку з терористичними актами 11 вересня 2001 року плани змінилися.

Готель-хмарочос Дональда Трампа в Чикаго / Фото chicago.suntimes

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Чому виникла суперечка

Апеляційна рада з податку на майно штату Іллінойс (до якого належить Чикаго) ухвалила, що влада міста має повернути Дональду Трампу мільйон доларів. Це пов'язано з тим, що у 2011 році вона переоцінила вартість готельних номерів і комерційних площ у Trump Tower Chicago. Через це Трамп сплатив більше податків, ніж було слід.

Прокурор штату округу Кук оскаржив рішення. Якщо ж Трампу повернуть гроші, частину з них візьмуть з податків на майно міста. Зокрема державних шкіл, на які припадає 540 тисяч доларів (14,5 мільйона гривень).