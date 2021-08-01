В 2011 году стоимость объекта переоценили, поэтому Трампу пришлось заплатить больше, чем нужно было. Сейчас власть просят вернуть деньги.

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О каком небоскребе идет речь

Отель-небоскреб Дональда Трампа, который также называют Trump Tower Chicago, расположен в Чикаго (штат Иллинойс) на берегу одноименной реки. Это второй по высоте объект в Чикаго и пятый – в США. Его высота – 423 метра. В здании работает отель на 339 номеров, который был открыт в 2008 году, ресторан, торговые площади, спа-центр и кондоминиумы.

Важно! Дональд Трамп заявлял, что его небоскреб станет самым высоким зданием в мире. Однако в связи с террористическими актами 11 сентября 2001 года планы изменились.

Отель-небоскреб Дональда Трампа в Чикаго / Фото chicago.suntimes

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Из-за чего возник спор

Апелляционный совет по налогу на имущество штата Иллинойс (к которому относится Чикаго) постановил, что власти города должны вернуть Дональду Трампу миллион долларов. Это связано с тем, что в 2011 году они переоценили стоимость отельных номеров и коммерческих площадей в Trump Tower Chicago. Из-за этого Трамп оплатил больше налогов, чем следовало.

Прокурор штата округа Кук обжаловал решение. Если же Трампу вернут деньги, часть из них возьмут из налогов на имущество города. В частности государственных школ, на которые приходится 540 тысяч долларов (14,5 миллиона гривен).