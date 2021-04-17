С каждым годом в дизайне интерьера появляются новые тренды. Некоторые из них стильно выглядят и получают востребованность на несколько лет.

Однако не все трендовые решения удобны в быту. Какие минусы они скрывают – читайте ниже.

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1. Фасады без ручек

Это решение в тренде уже несколько лет. Чаще всего в фасадах без ручек используется механизм push-to-open. Для открытия дверцы на нее нужно нажать, после чего механизм вытолкнет ее на 5 – 10 сантиметров. Однако, чтобы полностью открыть шкафчик, необходимо совершить еще одно действие. Кроме того, на фасадах без ручек остаются отпечатки от пальцев, которые приходится часто протирать.

Фасады без фурнитуры – это стильно, но не очень удобно / Фото pinterest

2. Шкафы с реечными дверцами

Шкафы с реечными дверцами – еще один тренд в интерьере, который стремительно набирает популярность. Однако при выборе важно проследить, чтобы рейки были только на фасаде, а изнутри дверь должна быть сплошной. В противном случае внутрь шкафа будет попадать много пыли.

Дверь шкафа внутри должна быть сплошной / Фото fixmaster74

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3. Вазы с сухоцветами

Вазы с букетами из сухоцветов – долгоиграющий тренд, который полюбился многим. Они стильно и незаурядно выглядят, придают уют и создают особую атмосферу. Кроме того, в отличие от живых цветов или зеленых растений они не требуют особого ухода и долго стоят. Однако есть у сухоцветов существенный минус – они осыпаются и скапливают на себе пыль. Этот вариант – не очень удачное решение для аллергиков.

Сухоцветы собирают пыль / Фото pinterest