Тренди первинного ринку нерухомості Києва: які квартири обирають мешканці столиці

На київському ринку спостерігається стійке зростання попиту на первинну нерухомість. Про це свідчать результати серпневого дослідження, проведеного порталом Address.ua.

Результати ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів (498 238 відвідувань за серпень 2021 року). Згідно з опрацьованими даними, за останній літній місяць, середня ціна квадратного метра житлової нерухомості на первинному ринку столиці складала 1 229 доларів за квадратний метр.

До теми Яка площа необхідна для комфортного життя: поради відомого українського забудовника

Ціни на нерухомість у Києві / Фото Address.ua

Показник в категорії однокімнатних квартир у серпні виріс в ціні на 3,7%, і склав 1323 долари за квадратний метр. Ціна двокімнатних квартир – 1217 доларів за квадратний метр, що на 5,1% більше, ніж в липні 2021 року. Медіанна ціна трикімнатних квартир склала 1 141 долара за метр квадратних.

Як розподіляються ціни на нерухомість, в залежності від району Києва

Як розподіляються ціни на нерухомість, в залежності від району Києва ​/ Фото Address.ua

Одним з найдорожчих районів в столиці, як і раніше залишається Печерський район – 1886 доларів за метр квадратних. На другому місці Шевченківський район, де медіанна ціна за аналогічну площу становить 1676 долари. Ціни за квадратний метр в Голосіївському та Подільському районах складають 1393 і 1307 доларів відповідно. В Оболонському районі ця цифра – 1306 доларів. Мінімальна ціна – 926 доларів зафіксована у Дніпровському районі.

Попит на столичну нерухомість

У серпні найвищий попит мали квартири в ціновому діапазоні 50 – 70 тисяч доларів . Частка таких запитів становить 35%.

. Частка таких запитів становить 35%. На другому місці – житло в діапазоні до 30 тисяч доларів з часткою 32% від загальної кількості запитів.

доларів з часткою 32% від загальної кількості запитів. Попит на житло з ціною 30 – 50 тисяч доларів у серпні 2021 року склав 29% запитів до бази даних порталу.

доларів у серпні 2021 року склав 29% запитів до бази даних порталу. Запит від 70 тисяч доларів та вище набрав лише 4%.

Попит на нерухомість відповідно до вартості / Фото Address.ua

Попит на однокімнатні квартири у серпні 2021 р. був найвищим в порівнянні з іншими групами житла і склав 47% запитів. Двокімнатними квартирами цікавились 40% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – лише 12% тих, хто вирішив придбати нерухомість.

Попит на нерухомість відповідно до кількості кімнат / Фото Address.ua

Найбільше покупців цікавлять квартири, площею від 50 – 80 метрів квадратних. Частка таких запитів становила 36% від загальної кількості. Попит на квартири 35 – 50 метрів квадратних виявився нижчим, лише 33% користувачів шукали ці параметри. 25% цікавилися нерухомістю до 35 метрів квадратних. Кількість запитів щодо квартир площею від 80 квадратів склала лише 6%.

Попит на нерухомість відповідно до площі квартири / Фото Address.ua

У серпні 2021 року найбільший інтерес у покупця викликав Голосіївський район столиці. Частка переглядів оголошень в цьому районі склала 28% від загальної кількості переглядів. Далі в пріоритеті Дарницький район – 12%. Дніпровський та Шевченківський райони – 11%, Печерський район – 10%. Оболонським районом цікавляться 5% покупців. Найменше аудиторія цікавиться первинною нерухомістю в Подільському та Деснянському районах.

Попит на нерухомість відповідно до району / Фото Address.ua

Розподіл ри нку нерухомості

Первинний ринок нерухомості стрімко зростає / Фото Address.ua

У серпні залишився високий попит на первинну нерухомість. Розподіл попиту між первинним і вторинним ринками був наступним: 74% користувачів цікавилися покупкою нерухомості на первинному ринку і лише 26% – на вторинному.