Тренди спальні 2023: п'ять свіжих і стильних дизайнів інтер'єру
Джерело:Homes & Gardens
Важлива кімната в домі, де ви починаєте і закінчуєте кожен день, це ваша спальня. Вона має бути місцем спокою та комфорту, а також – стильною та красивою кімнатою.
Незалежно від того, чи плануєте ви оновити спальню, чи починаєте облаштовувати її з нуля, ознайомтеся з найкращими трендами 2023 року. Дизайнери та експерти показали 5 інтер'єрів, які будуть актуальними цього року.
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