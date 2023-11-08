Мінімалізм чи максималізм: який стиль в дизайні інтер'єру зараз популярніший

Про мінімалізм чули, мабуть, усі, а от про максималізм говорять не так часто. Проте зі самої назви можна здогадатися, що це повна протилежність стриманому дизайну.

Дизайн інтер'єру можна умовно розділити на два основних стилі: максималізм і мінімалізм. Незважаючи на те, що останньому надавалося більше переваги, зараз ми спостерігаємо повернення до максималістського дизайну, який бере свій початок у мистецьких рухах минулих століть.

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Максималізм зараз популярніший

Можна припустити, що людям вже просто набридла мінімалістська атмосфера, адже це своєрідне обмеження. Не кожен буде добре почуватися в кімнаті, де є лише найнеобхідніші меблі. Затишок у приміщенні створюють кольори, візерунки, декор, м'які тканинні деталі тощо.

Популярні тенденції, наприклад дофаміновий декор, дуже близькі до максималістського стилю. Це і є свідченням того, що максималізм повернувся. Його принцип: "що більше, то краще".

Багато меблів та елементів декору з різними принтами / Фото James Merrell

"Максималізм — це термін, який часто використовують у світі дизайну інтер’єрів, щоб передати відчуття надмірності, декадансу та ексцентричності. Це спосіб декорування, до якого належить підхід "все підійде", – пояснює дизайнер інтер’єру Метью Вільямсон.

Ми спостерігаємо помітний відхід від чистої та стриманої естетики мінімалістського тренду в інтер'єрі, а натомість спостерігаємо зростання більш ексцентричних стилів дизайну, які спрямовані на використання домашнього декору для демонстрації індивідуальності,

– кажуть дизайнери.



Максималістська спальня з квітковими шпалерами / Фото Matthew Williamson

Дизайни в стилі максималізм відрізнятимуться яскравими кольорами, гучними та різкими принтами та "еклектичним" виглядом, коли мовиться про елементи декору. Одним із завдань максималізму є створення багатошарового вигляду, на який цікаво дивитися.

Краса максималістського дизайну полягає в тому, що вам не потрібно дотримуватися суворих правил, як у мінімалізмі. Експериментуйте – і будете мати унікальний інтер'єр.